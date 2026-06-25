Кыргызстанец назначен директором матчей на чемпионате мира-2026

Кыргызстанский футбольный специалист Павел Лузанов продолжает представлять страну на крупнейшем футбольном турнире планеты. На чемпионате мира-2026, который проходит в США, Мексике и Канаде, он работает в качестве директора матчей на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле.

В обязанности Лузанова входит обеспечение высокого уровня организации матчей, взаимодействие с командами, судейским корпусом и официальными представителями ФИФА, а также контроль за соблюдением регламента турнира и своевременным проведением игр.

На арене "Люмен Филд" запланировано шесть матчей чемпионата мира, включая встречи группового этапа, игру с участием сборной США, а также два поединка стадии 1/8 финала, которые состоятся 30 июня и 1 июля.

Для кыргызстанского специалиста это уже второй чемпионат мира в карьере. Ранее Павел Лузанов работал на мировом первенстве 2022 года в Катаре, где принимал участие в организации семи матчей турнира.

Назначение представителя Кыргызстана на столь ответственную должность стало очередным подтверждением высокого уровня отечественных футбольных специалистов и доверия со стороны ФИФА. Работа Лузанова на чемпионате мира способствует укреплению международного авторитета кыргызского футбола и повышает узнаваемость кыргызстанских специалистов на мировой арене.