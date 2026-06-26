Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 100.30 - 101.15

В Кыргызстане усилили контроль за безопасностью арбузов, дынь и молока

226  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане начался масштабный мониторинг безопасности плодоовощной и бахчевой продукции, поступающей на внутренний рынок. Проверки организованы в Чуйской и Иссык-Кульской областях, а также в городе Бишкек по поручению заместителя председателя Кабинета министров - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Специалисты профильного ведомства взяли под особый контроль крупные торговые точки и стационарные места приема сельхозпродукции. В частности, в Ак-Суйском районе инспекторы уже проверили три крупных торговых объекта: замеры уровня нитратов в овощах, арбузах и дынях проводились непосредственно на местах с помощью портативных нитратомеров. С продавцами также провели разъяснительную работу о необходимости строгого соблюдения ветеринарно-санитарных норм.

Помимо овощей и бахчевых, инспекционные рейды затронули и молочный сектор. Так, в Джети-Огузском районе мониторинг прошел на базе ЗАО "Ак-Жалга" и в двух ключевых пунктах приема молока.

В ходе рейдовых проверок инспекторы детально изучают следующие параметры:

- Наличие и подлинность ветеринарных сопроводительных документов;

- Наличие официальных заключений и сертификатов от лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы;

- Соответствие показателей безопасности установленным нормам (включая предельно допустимую концентрацию нитратов);

- Соблюдение санитарных условий при хранении и розничной реализации скоропортящейся продукции.

В министерстве подчеркнули, что подобные экспресс-анализы и проверочные мероприятия на местах проводятся на регулярной основе. Их главная цель - гарантировать качество пищевых продуктов, зачистить рынок от опасного товара и обеспечить жесткий контроль за соблюдением продовольственной безопасности страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459625
Теги:
Кыргызстан, фитосанитарный контроль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  