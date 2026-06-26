В Кыргызстане усилили контроль за безопасностью арбузов, дынь и молока

В Кыргызстане начался масштабный мониторинг безопасности плодоовощной и бахчевой продукции, поступающей на внутренний рынок. Проверки организованы в Чуйской и Иссык-Кульской областях, а также в городе Бишкек по поручению заместителя председателя Кабинета министров - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Специалисты профильного ведомства взяли под особый контроль крупные торговые точки и стационарные места приема сельхозпродукции. В частности, в Ак-Суйском районе инспекторы уже проверили три крупных торговых объекта: замеры уровня нитратов в овощах, арбузах и дынях проводились непосредственно на местах с помощью портативных нитратомеров. С продавцами также провели разъяснительную работу о необходимости строгого соблюдения ветеринарно-санитарных норм.

Помимо овощей и бахчевых, инспекционные рейды затронули и молочный сектор. Так, в Джети-Огузском районе мониторинг прошел на базе ЗАО "Ак-Жалга" и в двух ключевых пунктах приема молока.

В ходе рейдовых проверок инспекторы детально изучают следующие параметры:

- Наличие и подлинность ветеринарных сопроводительных документов;

- Наличие официальных заключений и сертификатов от лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы;

- Соответствие показателей безопасности установленным нормам (включая предельно допустимую концентрацию нитратов);

- Соблюдение санитарных условий при хранении и розничной реализации скоропортящейся продукции.

В министерстве подчеркнули, что подобные экспресс-анализы и проверочные мероприятия на местах проводятся на регулярной основе. Их главная цель - гарантировать качество пищевых продуктов, зачистить рынок от опасного товара и обеспечить жесткий контроль за соблюдением продовольственной безопасности страны.