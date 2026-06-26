HRMI: Правозащитники и ЛГБТ-сообщество в КР находятся под ударом

Независимая неправительственная организация Human Rights Measurement Initiative (HRMI) опубликовала новые аналитические данные, свидетельствующие о серьезных проблемах в сфере соблюдения прав человека в Кыргызстане. Согласно представленному отчету, республика демонстрирует низкие показатели как в области гражданских свобод, так и в сфере обеспечения базовых социальных нужд населения, передает правозащитное движение "Бир Дуйно Кыргызстан".

Наиболее тревожная ситуация складывается в сфере гражданских и политических свобод. Общий показатель "Расширения прав и возможностей" в Кыргызстане составил всего 3,8 балла из 10 возможных. Это говорит о том, что многие люди фактически лишены возможности полноценно реализовывать право на свободу слова, собраний и ассоциаций, демократические права, а также свободу вероисповедания. При этом право на собрания и ассоциации получило очень низкую оценку - 3,3 из 10, что по классификации HRMI попадает в категорию "очень плохо".

Не менее сложная обстановка фиксируется и в категории прав, обеспечивающих физическую неприкосновенность ("Безопасность от государства"), где Кыргызстан набрал 6,6 балла из 10. Это свидетельствует о том, что значительное число людей не защищено от произвольных арестов (оценка 4,1) и применения пыток или жестокого обращения (оценка 4,0), которые также находятся в "плохом" диапазоне. Динамика последних лет указывает на то, что прогресс практически отсутствует, а в некоторых случаях наблюдается устойчивое снижение оценок.

Эксперты в области прав человека, принявшие участие в исследовании HRMI, отдельно отметили, что правозащитники, люди, участвующие в протестах или занимающиеся неполитической деятельностью, те, кто выступает против правительства, журналисты, представители ЛГБТКИА+ и секс-работники подвергаются особому риску нарушения государством их прав на Расширение прав и возможностей, а также прав, обеспечивающих физическую неприкосновенность.

Между тем, показатель "Качества жизни" в Кыргызстане, охватывающий права на образование, здравоохранение, жилье, питание и работу, составляет 88,2%. Это означает, что правительство делает лишь 88,2% того, что должно быть возможно в данный момент с имеющимися ресурсами. Поскольку любой показатель ниже 100% указывает на то, что страна не выполняет свои текущие обязанности в соответствии с международным правом, Кыргызстану еще предстоит пройти долгий путь, чтобы выполнить свои непосредственные экономические и социальные обязательства.

Показатели Кыргызстана по праву на здоровье (78,9%) остаются самыми низкими по итогам отчетного периода, а график динамики за прошедший период показывает отсутствие прогресса с 2000 года. Как и в предыдущие годы, данные демонстрируют, что право на репродуктивное здоровье находится на особенно низком уровне, достигнув лишь 51,6%, что твердо попадает в категорию "очень плохо" по классификации HRMI.

"Право на здоровье имеет основополагающее значение для обеспечения достоинства и благополучия всех людей, - заявила соисполнительный директор HRMI Талия Кехо Роуден. - Правительство Кыргызстана должно значительно увеличить инвестиции в системы и услуги здравоохранения, чтобы улучшить показатели здоровья и обеспечить каждому человеку доступ к необходимой медицинской помощи для здоровой жизни".