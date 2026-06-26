Россия может импортировать до 50 тысяч тонн бензина из Казахстана

Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте около 50 тысяч тонн бензина марки АИ-92, чтобы смягчить дефицит на внутреннем рынке, вызванный аварийными отключениями и внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом передает информационное агентство Reuters.

Остановки нескольких крупных НПЗ в центральной части России после атак украинских беспилотников привели к сокращению производства бензина примерно на 25% в годовом исчислении по состоянию на конец июня. В Министерстве энергетики РФ ситуацию пока не прокомментировали. Ранее вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявлял, что Астана не получала официального запроса от Москвы на поставку топлива.

Российское правительство рассматривает различные меры для стабилизации рынка, включая ограничения на экспорт топлива, увеличение субсидий для нефтепереработчиков, а также импорт, что является необычным шагом для одного из крупнейших мировых экспортеров энергоносителей. Кроме того, в этом месяце Москва разрешила НПЗ производить бензин и дизельное топливо для внутреннего рынка по сниженным качественным спецификациям. Россия также планирует морской импорт бензина, что подчеркивает серьезность перебоев.

Казахстан является относительно небольшим производителем топлива по сравнению с РФ, и, по словам источников, объемы поставок вряд ли будут значительными. Сейчас в Казахстане наблюдается профицит бензина, однако плановый ремонт на Атырауском НПЗ с 26 июня по 20 июля сократит доступные резервы.

Одним из возможных поставщиков называют казахстанский завод "Конденсат", который перерабатывает газовый конденсат из России и имеет квоты на экспорт топлива. По данным аналитического центра ТЭК Казахстана, в мае 2026 года "Конденсат" экспортировал в Грузию более 15 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95. Однако российский комплекс "ТАНЕКО" (принадлежащий "Татнефти"), поставляющий сырье, полностью остановил переработку нефти 12 июня после атаки беспилотника, что может ограничить возможности "Конденсата".

Источник в Казахстане сообщил, что поставки бензина в Россию могут быть осуществлены в обмен на российское авиакеросин. В июле Казахстан может столкнуться с дефицитом авиатоплива из-за растущего спроса, ремонта в Атырау и снижения импорта из РФ.

Напомним, Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что позволяет осуществлять беспошлинные поставки углеводородов и устанавливать ежегодные индикативные балансы для торговли топливом.