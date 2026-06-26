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Лю Сяоюй: Наша задача - помочь китайскому бизнесу в Кыргызстане

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На фоне реализации инициативы "Один пояс, один путь" и углубления всеобъемлющего стратегического партнёрства между КНР и Кыргызстаном объёмы взаимных инвестиций демонстрируют уверенный рост. Сегодня в республике зарегистрировано уже более 1000 предприятий с китайским капиталом. Они активно работают в энергетике, инфраструктурном строительстве, горнодобывающей отрасли, сельском хозяйстве и торговле.

Однако специфика местного законодательства, нюансы налоговой политики и потенциальные юридические риски требуют от инвесторов жёсткого соблюдения правовых норм. Понимая эту потребность, пекинская юридическая фирма "Ханьлян" в 2024 году открыла свой филиал в Бишкеке.

В эксклюзивном интервью VB.KG глава фирмы Лю Сяоюй рассказал, как защитить иностранные инвестиции и помочь бизнесу добиться долгосрочного успеха в правовом поле Кыргызстана.

Правовое поле: налоги, льготы и риски

- С чего началась работа вашего филиала в Бишкеке?

- Мы сразу сосредоточились на практической помощи. В августе 2025 года наш филиал провёл первый практический семинар, посвящённый предотвращению налоговых и финансовых рисков. Мы пригласили ведущих кыргызстанских юристов и аудиторов, которые детально разъяснили представителям более чем 20 китайских компаний из сферы энергетики и производства правила местного налогообложения, особенности трансграничных потоков капитала и требования к финансовой отчётности.

Многие компании, впервые заходящие на рынок Кыргызстана, слабо ориентируются в местной налоговой базе, валютном регулировании и правилах сдачи отчётности. Из-за этого они часто допускают непреднамеренные ошибки. Этот семинар помог бизнесу выстроить первый "защитный барьер".

- Как повлияли на инвестиционный климат недавние реформы в законодательстве КР?

- Летом 2025 года Президент Кыргызстана подписал новый Закон об инвестициях (№ 198). Документ заметно снизил инвестиционный порог и ввёл важнейший инструмент - "соглашения о стабильности", которые позволяют крупным инвесторам фиксировать наиболее выгодные налоговые условия на 10 лет. Наша фирма оперативно перевела текст закона на китайский язык и провела подробный анализ его положений для бизнеса.

Однако я всегда напоминаю предпринимателям: соглашения о стабильности не начинают действовать автоматически. Чтобы воспользоваться этими льготами, инвестор должен подать активную заявку и строго соответствовать ряду критериев.

- Помимо налогов, с какими ещё рисками сталкивается иностранный капитал?

- Мы уделяем огромное внимание профилактике уголовно-правовых рисков. На примерах из реальной практики мы разбираем три самые частые проблемы, с которыми сталкивается иностранный бизнес: уклонение от уплаты налогов, контрабанда и мошенничество.

Уголовное производство в сфере экономики в Кыргызстане имеет свою специфику: дела возбуждаются быстро, а правоприменение носит строгий характер. Как только начинается официальное расследование, счета компании могут быть заморожены, а руководству ограничивают выезд из страны, что фактически парализует весь бизнес-проект. Наша задача - не допустить доведения ситуации до этой стадии.

Мосты сотрудничества и открытый диалог

- Известно, что вы принимали участие в крупном судейском форуме на Иссык-Куле. Расскажите об этом опыте.

- Да, это большая честь. Наша компания приняла участие в Национальной конференции судей Кыргызской Республики, посвящённой экологическому правосудию, которая прошла в госрезиденции на Иссык-Куле. Мне довелось выступить с докладом о региональном сотрудничестве в сфере экологии.

В своём выступлении я процитировал строки из древнего китайского стихотворения: "Разделяют горы нас и облака, но светит нам одна луна веками", напомнив, что вопросы экологии не имеют границ. Наше участие в таких мероприятиях помогает выстраивать доверительный диалог с судебной системой республики и закладывает основу для более прозрачной и справедливой правовой среды для зарубежных инвесторов.

- Как вы взаимодействуете с местным юридическим сообществом?

- В ноябре 2025 года председатель Адвокатуры Кыргызской Республики Майрамбек Жумабеков посетил нашу штаб-квартиру в Пекине. По итогам этой встречи мы подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Оно включает постоянный обмен актуальной правовой информацией, совместное ведение сложных трансграничных дел, а также профессиональные стажировки и обучение кадров. Это соглашение вывело наши услуги на совершенно новый уровень. Теперь мы можем оперативно привлекать квалифицированных адвокатов по всему Кыргызстану для проведения комплексного аудита (due diligence) и защиты интересов клиентов под девизом: "Понимать китайского клиента, безупречно владеть кыргызским правом".

- Как преодолеть барьер недоверия между иностранными предпринимателями и местными проверяющими органами?

- Лучший способ - прямой диалог. Зимой 2025 года в Бишкеке мы организовали масштабную встречу бизнеса с представителями правоохранительных и фискальных структур КР. На вопросы предпринимателей напрямую отвечали руководители ГУВД Бишкека, представители Туристической милиции, Налоговой службы и глава Адвокатуры.

Бизнес смог задать самые острые вопросы - от того, как действовать полиции в случае внутренних трудовых конфликтов между иностранным и местным сотрудниками, до деталей электронных налоговых проверок. На этой встрече мы также презентовали наше бесплатное "Руководство по правовому комплаенсу в Кыргызстане" и запустили цифровую мини-программу - круглосуточный юридический онлайн-консультант по кыргызскому законодательству.

Социальные проекты: инвестиции в будущее

- Ваша фирма также активно участвует в благотворительности. Почему для вас это важно?

- Законы строги, но культурный и гуманитарный обмен помогает людям лучше понимать друг друга. В рамках нашей благотворительной программы мы передали бишкекской средней школе № 95 компьютерную технику, книги на китайском языке и национальные костюмы для школьных творческих коллективов. Было трогательно слышать, как кыргызстанские дети поют песни и исполняют танцы наших народов.

Кроме того, меня пригласили выступить перед выпускниками Бишкекского государственного университета (БГУ). Сегодня, благодаря строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан и открытию сотен совместных предприятий, перед местной молодёжью открываются колоссальные перспективы прямо дома, в Кыргызстане. Мы уже предложили лучшим студентам программы стажировок в нашей компании, чтобы в будущем они стали надёжным мостом дружбы и бизнеса между нашими странами.


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URL: https://www.vb.kg/459631
Теги:
бизнес, инвестиции, Китай, Юридическая практика, Кыргызстан
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