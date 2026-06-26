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В родном селе Садыра Жапарова начали строить многоэтажки по госипотеке

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В селе Кен-Суу Тюпского района начали возводить жилой комплекс "Хан-Тенири-6". Как сообщил управделами президента Каныбек Туманбаев, теперь многоэтажные дома будут активно строить не только в городах, но и в райцентрах и даже в отдаленных селах.

Ранее о том, что Государственная ипотечная компания (ГИК) займется строительством на селе, говорил и сам президент во время встречи с жителями Жумгальского района.

Садыр Жапаров тогда подчеркнул, что выделять свободные участки под частные дома людям больше не будут - земли в стране не хватает, а население растет. Единственный выход - строить многоэтажки, чтобы крышу над головой получили как можно больше семей.


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URL: https://www.vb.kg/459632
Теги:
ипотека, Тюпский район, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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