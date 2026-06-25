Адидас – будьте тем, кого невозможно не заметить!

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Начало, о котором говорят до сих пор

История легенды как спортивной, так и модной индустрии началась еще задолго до основания первого магазина. В небольшом городке Херцогенаурах семья Дасслеров решила открыть производство обуви, и первыми созданными парами стали кроссовки для спортсменов с инвалидностью и домашние тапочки. В семье было два брата, Адольф был замечательным мастером, который первый в мире создал бутсы со съемными шипами, а старший Рудольф отвечал за коммуникацию, бизнес и маркетинг.

Мануфактура Дасслеров быстро набрала популярность благодаря качеству продукции, и спустя 8 лет после основания обувь впервые заметили на Олимпиаде в Амстердаме. 30-е годы стали прорывом для фирмы, ведь тогда спринтер Артур Йонат одержал бронзовую медаль, а бегун Джесси Оуенс побил пять мировых рекордов в шиповках Дасслер.

После смерти отца братьев, которые и так всю жизнь конфликтовали, уже ничего не держало вместе, поэтому, забрав каждый по фабрике, они начали свое дело. Так и появилась легендарная фирма, название которой состоит из имени и фамилии основателя – Ади, так его называл Руди, и Дас.

Коллаборации, покорившие мир

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