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В Бишкеке молодых лидеров научат взаимодействовать с властью и обществом

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С 29 июня по 2 июля в Бишкеке пройдет молодежный лагерь проекта "Сильная молодежь - сильная страна", который объединит 75 молодых лидеров из столицы и Таласской области. Участники будут развивать лидерские навыки, изучать инструменты гражданского участия и разрабатывать инициативы для решения актуальных проблем своих сообществ.

Лагерь станет одним из ключевых этапов проекта, направленного на расширение возможностей молодежи, укрепление ее участия в общественной жизни и развитие взаимодействия между молодыми людьми, государственными институтами и местными сообществами.

Программа включает образовательные сессии по взаимодействию с органами власти, медийной грамотности, цифровому активизму, гендерным и инклюзивным подходам, а также развитию лидерских качеств. Особый акцент будет сделан на практической работе, командных заданиях и разработке собственных инициатив.

Участники также получат возможность обсудить актуальные вызовы, обменяться опытом и укрепить сотрудничество между молодежными группами из разных регионов Кыргызстана.

По словам директора Общественного фонда "Гражданское участие" Айбека Аскарбекова, проект помогает молодым людям реализовывать собственные идеи и становиться активными участниками развития страны.

"Мы убеждены, что молодежь обладает огромным потенциалом для позитивных изменений. Наша задача - создать условия, в которых молодые люди смогут развивать свои идеи, реализовывать инициативы и становиться активными участниками развития своих сообществ и страны в целом", - отметил он.

На сегодняшний день в рамках проекта в восьми регионах Кыргызстана созданы 45 молодежных групп, которые объединили более 225 молодых людей. Участники уже реализуют общественно значимые инициативы, направленные на развитие местных сообществ, продвижение гражданского участия и решение социальных вопросов.

Проект "Сильная молодежь - сильная страна" реализуется Общественным фондом "Гражданское участие" при поддержке ЮНИСЕФ и финансировании Европейского Союза.


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URL: https://www.vb.kg/459641
Теги:
молодежь, Талас, Бишкек
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