От IT до животноводства: какие налоговые послабления утвердил Жогорку Кенеш

Жогорку Кенеш принял Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения и неналоговых доходов". Документ предусматривает ряд налоговых послаблений для бизнеса, поддержку отдельных отраслей экономики и меры по совершенствованию налогового администрирования. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Закон разработан в целях реализации указа президента "О мерах по совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования" от 11 июня 2026 года.

Одним из ключевых нововведений стало освобождение сроком на пять лет от уплаты налогов представителей ряда направлений креативной экономики. Льготы распространяются на компании и специалистов, работающих в IT-сфере, разработчиков искусственного интеллекта и мобильных приложений, стартапы, специалистов, работающих удаленно на иностранные компании, а также организации, занимающиеся производством кинофильмов, видео- и телевизионных программ. Кроме того, для этих категорий будут действовать льготная ставка подоходного налога в размере 5 процентов и страховые взносы на уровне 12 процентов. Перечень других видов креативной и творческой деятельности, которые смогут воспользоваться льготами, будет определяться Кабинетом министров.

Законом также предусмотрено снижение ставок единого налога для отдельных видов деятельности. Для субъектов, оказывающих услуги саун и бань, ставка единого налога снижена с 8 до 5 процентов. Для предприятий общественного питания установлена ставка единого налога в размере 5 процентов в Бишкеке и Оше и 3 процентов на остальной территории республики.

Документ предусматривает установление повышающих ставок налога на доходы горнодобывающих и горно-перерабатывающих предприятий, осуществляющих добычу золота и серебра. Размер налогообложения будет зависеть от цен на драгоценные металлы на международных товарных биржах.

Для налогоплательщиков, осуществлявших экспорт крупного и мелкого рогатого скота, предусмотрено списание 97 процентов суммы налоговой недоимки, а также 100 процентов начисленных пеней и налоговых санкций, образовавшихся до 1 января 2026 года. Для получения льготы необходимо оплатить оставшиеся 3 процента основной суммы задолженности. Как отмечается, данная мера направлена на поддержку отечественных фермеров и дальнейшее развитие животноводческой отрасли.

Субъектам предпринимательства, занимающимся добычей угля, будут списаны начисленные пени и налоговые санкции, образованные до 1 января 2026 года. Для этого предприятия должны полностью погасить основную сумму налоговой задолженности до 31 декабря 2026 года. Ожидается, что это позволит направить дополнительные финансовые ресурсы на развитие производства и обеспечение внутреннего рынка углем.

В связи с переходом на новую систему автоматического начисления налога на имущество на основе данных государственного кадастра предусмотрено списание пеней по налогу на недвижимое имущество, начисленных за налоговый период 2026 года. Льгота будет предоставляться при условии погашения основной суммы задолженности. По мнению разработчиков закона, эта мера позволит гражданам и предпринимателям без дополнительных финансовых затрат актуализировать сведения об объектах недвижимости.

Предпринимателям также предоставлена возможность скорректировать сведения о товарах, которые были излишне внесены в информационные системы налоговых органов до 1 апреля 2025 года. При этом корректировка данных не будет автоматически рассматриваться как реализация товаров и не повлечет возникновения дополнительного налогового обязательства при отсутствии подтвержденного факта реализации.

Еще одним важным изменением стало увеличение срока добровольного исполнения решений налоговых органов по результатам проверок. Теперь срок уплаты доначисленных налогов, пеней и санкций увеличен с 30 до 90 календарных дней, что станет существенным послаблением для бизнеса.