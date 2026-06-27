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В Кыргызстане ищут родных красноармейца Джуры Султанова, погибшего в Крыму

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- Светлана Лаптева
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Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жеңиш" вновь обращается к жителям Кыргызстана, а также к поисковикам, архивистам и сотрудникам военных комиссариатов Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана с просьбой помочь установить личность и найти родственников красноармейца Джуры (Джурабая) Султанова.

Во время поисковой экспедиции "Вахта Памяти – 2018", проходившей с 7 по 23 сентября 2018 года в Крыму, поисковиками были обнаружены останки советского солдата с сохранившимся смертным медальоном. Экспедицию организовала Крымская региональная патриотическая поисковая ассоциация отрядов "Отчизна" (КРППАОО) в посёлке Нижнегорский.

Во вкладыше медальона были указаны следующие сведения:

Султанов Джура (Джурабай)

Киргизская ССР, Ошская область, Шарковский сельский совет, колхоз имени Калинина.

По уточнённым данным, речь идёт о территории нынешнего Шаркского айылного округа Кара-Суйского района Ошской области Кыргызстана.

Останки бойца были обнаружены возле села Видное Кировского района Крыма. Вместе с ним в братской могиле были подняты останки ещё 132 советских военнослужащих. По мнению исследователей, история их гибели связана с трагическими событиями января 1942 года. В ходе боёв 16–17 января подразделения 63-го горнострелкового полка 63-й горнострелковой дивизии и 818-го стрелкового полка 236-й стрелковой дивизии 44-й армии удерживали передний край наступления Крымского фронта в районе деревни Розальевка. К тому времени наступление советских войск уже захлебнулось.

15 января немецкие войска начали контрнаступление. После мощной артиллерийской подготовки они окружили советские подразделения. В результате тяжёлых боёв многие красноармейцы погибли. По воспоминаниям местных жителей, после окончания боёв тела погибших советских солдат были собраны и захоронены в одной большой воронке. Именно в этом захоронении спустя десятилетия поисковики подняли останки 133 бойцов Красной армии. Предполагается, что Джура Султанов проходил службу в составе 63-го горнострелкового полка. Вероятнее всего, по архивным документам он числится пропавшим без вести в период с 16 по 18 января 1942 года.

Поисковики отмечают, что в доступных электронных базах данных не удалось обнаружить военнослужащего с точно такими же данными, какие указаны во вкладыше медальона. Встречаются однофамильцы и тезки из Узбекистана и Таджикистана, однако найденный медальон однозначно свидетельствует о том, что боец был уроженцем Киргизской ССР.

Первый этап поиска родственников результата не дал. Не получив сведений о семье погибшего, поисковики были вынуждены провести торжественное захоронение найденных останков. Джура Султанов был похоронен вместе с другими обнаруженными бойцами в селе Новопокровка Кировского района Крыма. У поисковиков сохранились фотографии с места захоронения бойца, однако установить его родственников до настоящего времени так и не удалось. Сегодня главная задача - найти родных или хотя бы земляков солдата, сообщить им о его судьбе и увековечить память о нём на родине.

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жеңиш" просит оказать содействие в поиске архивных документов и провести дополнительные проверки по фондам военных комиссариатов и архивов Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Возможно, сохранились документы о призыве, списки колхозников, похозяйственные книги или другие сведения, которые помогут восстановить судьбу красноармейца.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Джуре (Джурабае) Султанове, его родственниках или жителях бывшего Шарковского сельского совета Ошской области, просят связаться с представителями поискового движения Кыргызстан "Наша Победа-Биздин Жениш" по телефону: +996 555 923 603. Каждая, даже самая незначительная информация может помочь поиску.


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URL: https://www.vb.kg/459643
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан
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