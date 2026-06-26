Кыргызстан начнет регистрировать морские суда под своим флагом

Депутаты Жогорку Кенеша 25 июня в третьем чтении одобрили проект Кодекса о торговом мореплавании, а также законопроект "О введении в действие Кодекса о торговом мореплавании Кыргызской Республики".

Инициатором законопроектов выступил председатель кабинета министров.

Новый Кодекс о торговом мореплавании направлен на создание комплексной правовой базы для эффективного и безопасного регулирования морской деятельности Кыргызстана. Ожидается, что документ будет способствовать развитию морской торговли, повышению конкурентоспособности страны на международной арене и защите прав участников морской деятельности.

Принятие кодекса откроет возможность регистрации судов под государственным флагом Кыргызской Республики, а также ведения международного реестра судов. Это, в свою очередь, должно упростить участникам морской деятельности налоговое администрирование и получение ряда льгот.

Кроме того, принятие законопроекта "О введении в действие Кодекса о торговом мореплавании Кыргызской Республики" позволит сформировать современную правовую базу в сфере морской деятельности, повысить международный авторитет страны и создать предпосылки для развития морской торговли и логистики.