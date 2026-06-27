Айдай Баялиева: "Дамбы больше не спасают от паводков"

За первые шесть месяцев 2026 года в Кыргызстане произошло более двухсот селевых и паводковых явлений. Что стоит за этой тревожной статистикой? Почему эксперты всё чаще говорят о природно-ориентированных решениях и какую роль в борьбе со стихийными бедствиями должны играть сами граждане?

Об этом в беседе с VB.KG рассказала руководитель технической группы проекта KG RESILAND Всемирного банка Айдай Баялиева.

- Сегодня всё чаще говорят о селях и паводках. Насколько серьезна ситуация?

- Мы действительно наблюдаем переломный момент. Изменение климата уже ощущается всеми странами Центральной Азии, особенно горными. В этом году сохраняется влияние климатического явления Эль-Ниньо. Прогнозируются как засухи, так и более интенсивные осадки, которые могут приводить к селям и паводкам.

Для Кыргызстана это особенно актуально. Более 40 процентов всех природных чрезвычайных ситуаций в стране связаны именно с селевыми и паводковыми процессами.

- Почему программа RESILAND CA+ уделяет такое внимание ландшафтам?

- Когда мы говорим о ландшафтах, мы имеем в виду не только леса или пастбища. Это весь комплекс природных ресурсов и даже населённые пункты, которые находятся на определённой территории.

Для Кыргызстана особый акцент сделан именно на горных ландшафтах и их устойчивости к климатическим рискам. Мы видим прямую связь между деградацией земель и интенсивностью селевых процессов.

- Что является причиной такой деградации?

- В Кыргызстане одна из главных причин - перевыпас скота на присельных и муниципальных пастбищах. Когда исчезает травяной покров, почва теряет способность впитывать воду. Во время сильных дождей вода не уходит в грунт, а быстро стекает по склонам, формируя селевые потоки.

Если посмотреть на районы, где недавно произошли крупные сели, можно увидеть практически полностью деградированные склоны. Там нет растительности, которая могла бы удерживать почву и выполнять роль естественного барьера.

- Сейчас часто звучит термин "природно-ориентированные решения". Что это такое?

- Традиционно борьба с селями строилась на так называемых серых решениях. Это дамбы, селеотводные каналы, селенакопители и другие инженерные сооружения. Они остаются необходимыми. Но сегодня становится понятно, что одних бетонных конструкций недостаточно.

Природно-ориентированные решения предполагают восстановление самой способности природы защищать территорию. Это восстановление травного покрова, посадка деревьев и кустарников, предотвращение эрозии почв, правильное управление пастбищами. Наиболее эффективной считается комбинация "серых" и "зелёных" решений.

- Получается, речь идет не только о ликвидации consequences, но и о профилактике?

- Именно так. Раньше основной упор делался на борьбу с последствиями. Сейчас задача заключается в том, чтобы снизить риск возникновения самих селевых процессов.

Для этого необходимо работать в верхних частях водосборов, на горных склонах, где формируются селевые потоки. Если удастся восстановить устойчивость ландшафта, это позволит уменьшить интенсивность будущих катастроф.

- Насколько этот подход новый для региона?

- Для Центральной Азии он во многом инновационный. Пока ещё не так много примеров, которые бы на практике демонстрировали эффективность природно-ориентированных решений именно в горных условиях.

Поэтому проект RESILAND CA+ предусматривает проведение научных исследований, разработку методик и реализацию пилотных мероприятий. Мы фактически формируем базу знаний для будущей работы всего региона.

- Почему проект имеет региональный характер?

- Потому что природные процессы не знают государственных границ. Селевые потоки, паводки, деградация земель и водные ресурсы часто затрагивают сразу несколько стран. Поэтому очень важно, чтобы Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и другие государства обменивались опытом и вырабатывали общие подходы к управлению рисками.

- В ходе дискуссии поднимался вопрос страхования жилья. Почему это важно?

- Потому что изменение климата делает риски менее предсказуемыми. Сегодня селевые процессы возникают уже не только в традиционно опасных местах. Поэтому людям важно понимать свою личную ответственность за управление рисками.

Страхование жилья - один из инструментов такой защиты. Оно позволяет семьям быстрее восстановиться после чрезвычайных ситуаций и снижает социальные последствия стихийных бедствий.

- Насколько важна информированность населения?

- Она критически важна. Люди должны понимать связь между перевыпасом скота, деградацией земель и возникновением селей. Нужно объяснять принципы рационального использования пастбищ, вопросы страхования, меры безопасности и адаптации к изменению климата. Без участия местных сообществ устойчивых результатов добиться невозможно.

- Какой главный вывод можно сделать сегодня?

- Кыргызстан уже живёт в условиях климатических изменений. Это не прогноз на будущее, а сегодняшняя реальность.

Поэтому нам необходимо переходить от реагирования на последствия к управлению рисками. Восстановление ландшафтов, развитие систем раннего предупреждения, страхование имущества, участие местных сообществ и межгосударственное сотрудничество должны стать частью единой стратегии устойчивого развития страны.