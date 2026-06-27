Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 99.27 - 100.22

Айдай Баялиева: "Дамбы больше не спасают от паводков"

182  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За первые шесть месяцев 2026 года в Кыргызстане произошло более двухсот селевых и паводковых явлений. Что стоит за этой тревожной статистикой? Почему эксперты всё чаще говорят о природно-ориентированных решениях и какую роль в борьбе со стихийными бедствиями должны играть сами граждане?

Об этом в беседе с VB.KG рассказала руководитель технической группы проекта KG RESILAND Всемирного банка Айдай Баялиева.

- Сегодня всё чаще говорят о селях и паводках. Насколько серьезна ситуация?

- Мы действительно наблюдаем переломный момент. Изменение климата уже ощущается всеми странами Центральной Азии, особенно горными. В этом году сохраняется влияние климатического явления Эль-Ниньо. Прогнозируются как засухи, так и более интенсивные осадки, которые могут приводить к селям и паводкам.

Для Кыргызстана это особенно актуально. Более 40 процентов всех природных чрезвычайных ситуаций в стране связаны именно с селевыми и паводковыми процессами.

- Почему программа RESILAND CA+ уделяет такое внимание ландшафтам?

- Когда мы говорим о ландшафтах, мы имеем в виду не только леса или пастбища. Это весь комплекс природных ресурсов и даже населённые пункты, которые находятся на определённой территории.

Для Кыргызстана особый акцент сделан именно на горных ландшафтах и их устойчивости к климатическим рискам. Мы видим прямую связь между деградацией земель и интенсивностью селевых процессов.

- Что является причиной такой деградации?

- В Кыргызстане одна из главных причин - перевыпас скота на присельных и муниципальных пастбищах. Когда исчезает травяной покров, почва теряет способность впитывать воду. Во время сильных дождей вода не уходит в грунт, а быстро стекает по склонам, формируя селевые потоки.

Если посмотреть на районы, где недавно произошли крупные сели, можно увидеть практически полностью деградированные склоны. Там нет растительности, которая могла бы удерживать почву и выполнять роль естественного барьера.

- Сейчас часто звучит термин "природно-ориентированные решения". Что это такое?

- Традиционно борьба с селями строилась на так называемых серых решениях. Это дамбы, селеотводные каналы, селенакопители и другие инженерные сооружения. Они остаются необходимыми. Но сегодня становится понятно, что одних бетонных конструкций недостаточно.

Природно-ориентированные решения предполагают восстановление самой способности природы защищать территорию. Это восстановление травного покрова, посадка деревьев и кустарников, предотвращение эрозии почв, правильное управление пастбищами. Наиболее эффективной считается комбинация "серых" и "зелёных" решений.

- Получается, речь идет не только о ликвидации consequences, но и о профилактике?

- Именно так. Раньше основной упор делался на борьбу с последствиями. Сейчас задача заключается в том, чтобы снизить риск возникновения самих селевых процессов.

Для этого необходимо работать в верхних частях водосборов, на горных склонах, где формируются селевые потоки. Если удастся восстановить устойчивость ландшафта, это позволит уменьшить интенсивность будущих катастроф.

- Насколько этот подход новый для региона?

- Для Центральной Азии он во многом инновационный. Пока ещё не так много примеров, которые бы на практике демонстрировали эффективность природно-ориентированных решений именно в горных условиях.

Поэтому проект RESILAND CA+ предусматривает проведение научных исследований, разработку методик и реализацию пилотных мероприятий. Мы фактически формируем базу знаний для будущей работы всего региона.

- Почему проект имеет региональный характер?

- Потому что природные процессы не знают государственных границ. Селевые потоки, паводки, деградация земель и водные ресурсы часто затрагивают сразу несколько стран. Поэтому очень важно, чтобы Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и другие государства обменивались опытом и вырабатывали общие подходы к управлению рисками.

- В ходе дискуссии поднимался вопрос страхования жилья. Почему это важно?

- Потому что изменение климата делает риски менее предсказуемыми. Сегодня селевые процессы возникают уже не только в традиционно опасных местах. Поэтому людям важно понимать свою личную ответственность за управление рисками.

Страхование жилья - один из инструментов такой защиты. Оно позволяет семьям быстрее восстановиться после чрезвычайных ситуаций и снижает социальные последствия стихийных бедствий.

- Насколько важна информированность населения?

- Она критически важна. Люди должны понимать связь между перевыпасом скота, деградацией земель и возникновением селей. Нужно объяснять принципы рационального использования пастбищ, вопросы страхования, меры безопасности и адаптации к изменению климата. Без участия местных сообществ устойчивых результатов добиться невозможно.

- Какой главный вывод можно сделать сегодня?

- Кыргызстан уже живёт в условиях климатических изменений. Это не прогноз на будущее, а сегодняшняя реальность.

Поэтому нам необходимо переходить от реагирования на последствия к управлению рисками. Восстановление ландшафтов, развитие систем раннего предупреждения, страхование имущества, участие местных сообществ и межгосударственное сотрудничество должны стать частью единой стратегии устойчивого развития страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459655
Теги:
сель, Кыргызстан, климат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  