Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 100.30 - 101.15

Четыре страны разыграют в Бишкеке миллион рублей на шахматном турнире

139  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке стартовал первый международный командный шахматный турнир "Диалог культур - Шахматы без границ", объединивший сильнейшие коллективы из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана. Соревнования проходят на базе Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Турнир направлен на развитие международного шахматного сотрудничества, укрепление гуманитарных связей и продвижение Кыргызстана как площадки для проведения крупных интеллектуальных и спортивных мероприятий.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев, представители АНО "Диалог культур",竖Кыргызской шахматной академии и Кыргызского шахматного союза.

В соревнованиях принимают участие 10 команд из четырех стран. Кыргызстан представлен четырьмя коллективами - национальной сборной, командой Детско-юношеского шахматно-творческого центра, Кыргызской шахматной академией и объединенной сборной Иссык-Кульской и Нарынской областей. Россию представляют две дружины, включая действующего чемпиона страны в командных соревнованиях - сборную Новосибирской области. Также в турнире участвуют по две команды из Казахстана и Узбекистана.

Призовой фонд турнира составляет 1 миллион российских рублей. Генеральным партнером и меценатом проекта выступил Виктор Шепелев, обеспечивший полную финансовую поддержку проведения соревнований.

Организаторы рассчитывают, что "Диалог культур - Шахматы без границ" станет ежегодным международным турниром, способствующим развитию шахмат, укреплению дружеских отношений между странами и расширению международного гуманитарного сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459657
Теги:
шахматы, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  