Четыре страны разыграют в Бишкеке миллион рублей на шахматном турнире

В Бишкеке стартовал первый международный командный шахматный турнир "Диалог культур - Шахматы без границ", объединивший сильнейшие коллективы из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана. Соревнования проходят на базе Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Турнир направлен на развитие международного шахматного сотрудничества, укрепление гуманитарных связей и продвижение Кыргызстана как площадки для проведения крупных интеллектуальных и спортивных мероприятий.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев, представители АНО "Диалог культур",竖Кыргызской шахматной академии и Кыргызского шахматного союза.

В соревнованиях принимают участие 10 команд из четырех стран. Кыргызстан представлен четырьмя коллективами - национальной сборной, командой Детско-юношеского шахматно-творческого центра, Кыргызской шахматной академией и объединенной сборной Иссык-Кульской и Нарынской областей. Россию представляют две дружины, включая действующего чемпиона страны в командных соревнованиях - сборную Новосибирской области. Также в турнире участвуют по две команды из Казахстана и Узбекистана.

Призовой фонд турнира составляет 1 миллион российских рублей. Генеральным партнером и меценатом проекта выступил Виктор Шепелев, обеспечивший полную финансовую поддержку проведения соревнований.

Организаторы рассчитывают, что "Диалог культур - Шахматы без границ" станет ежегодным международным турниром, способствующим развитию шахмат, укреплению дружеских отношений между странами и расширению международного гуманитарного сотрудничества.