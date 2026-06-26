Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 100.30 - 101.15

В Кыргызстане стартовал Кубок Центральной Азии по пятиборью

190  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане стартовали Открытый чемпионат КР и Кубок Центральной Азии по современному пятиборью. Соревнования проходят с 25 по 27 июня.

В турнире принимают участие спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Украины и Монголии. Торжественная церемония открытия состоялась при участии руководства профильных спортивных ведомств и представителей отечественной Федерации современного пятиборья.

Соревнования направлены на повышение спортивного мастерства атлетов, обмен опытом и укрепление международного сотрудничества между странами-участницами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459660
Теги:
Центральная Азия, пятиборье, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  