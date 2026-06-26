В Кыргызстане стартовал Кубок Центральной Азии по пятиборью

В Кыргызстане стартовали Открытый чемпионат КР и Кубок Центральной Азии по современному пятиборью. Соревнования проходят с 25 по 27 июня.

В турнире принимают участие спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Украины и Монголии. Торжественная церемония открытия состоялась при участии руководства профильных спортивных ведомств и представителей отечественной Федерации современного пятиборья.

Соревнования направлены на повышение спортивного мастерства атлетов, обмен опытом и укрепление международного сотрудничества между странами-участницами.