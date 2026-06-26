ЧМ-2026 по футболу: известны первые пары плей-офф

На чемпионате мира по футболу 2026 года постепенно формируется сетка 1/16 финала (Round of 32) по мере завершения матчей группового этапа. Ряд сборных уже обеспечил себе выход в плей-офф, тогда как борьба за оставшиеся места продолжается.

В числе подтверждённых пар на этой стадии турнира - Южная Африка, которая сыграет с Канадой, а также Бразилия, встречающаяся с Японией. Определены и другие ключевые противостояния, включая матчи Франции против Швеции и США против Боснии и Герцеговины.

Среди других ожидаемых встреч 1/16 финала - дуэли Нидерландов против Марокко, Испании против Австрии, Аргентины против Уругвая и Португалии против Ганы. Эти матчи формируют несколько топ-вывесок уже на ранней стадии кубковой системы.

Ряд лидеров групп, включая Мексику, Швейцарию, Бразилию, Германию, Францию, Нидерланды, Аргентину, Колумбию и Англию, уже гарантировал себе участие в следующем раунде. Остальные путёвки будут распределены по итогам заключительных игр группового этапа и расчёта дополнительных показателей.

Групповой раунд завершится в ближайшие дни, после чего станет известен окончательный состав участников плей-офф и полная сетка турнира.