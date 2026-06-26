В Бишкеке прошёл международный турнир по ММА

В Бишкеке состоялся международный турнир "Кубок президента Ассоциации ММА Кыргызской Республики", проведённый по правилам Kulatuu WEF-Amateurs и UWW Pankration MMA.

Соревнования собрали спортсменов из регионов Кыргызстана и соседних стран. Бойцы выступили в различных возрастных и весовых категориях - от начинающих до опытных спортсменов.

Открытие турнира посетил президент Ассоциации ММА Кыргызстана, глава ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков.

Организаторы отмечают, что проведение подобных турниров способствует развитию смешанных единоборств, популяризации спорта и укреплению спортивного сотрудничества между странами региона.