На форуме ШОС призвали ускорить достижение гендерного равенства

На проходящем в Бишкеке Форуме женщин ШОС-2026 "Женское лидерство" глава Центральноазиатского координационного офиса структуры "ООН-Женщины" Джерен Гювен Гюрэс заявила, что достижение гендерного равенства требует расширения участия женщин в принятии решений и более эффективного исполнения действующего законодательства.

По ее словам, женщины должны иметь равные возможности участвовать в принятии решений на всех уровнях - в семье, обществе, органах местного самоуправления, парламентах и других институтах власти.

"Если посмотреть на цифры, женщины по-прежнему недостаточно представлены в процессах принятия решений. Мир во многом управляется решениями, в которых доминируют мужчины. Именно поэтому так важно обеспечить инклюзивность и равное право голоса на всех уровнях", - отметила она.

Джерен Гювен Гюрэс подчеркнула, что форум объединил лидеров, представителей государственных органов, неправительственных организаций, экспертного и академического сообщества не только для обсуждения существующих вызовов, но и для выработки практических решений.

По ее мнению, при сохранении нынешних темпов продвижения достижение гендерного равенства, особенно в сфере принятия решений, займет еще многие годы.

Среди приоритетных задач она назвала усиление реализации уже принятых законов, создание реальных возможностей для развития женского лидерства, обеспечение равного участия женщин в принятии решений, снижение нагрузки по уходу за семьей и преодоление вредных социальных стереотипов.

Кроме того, глава Центральноазиатского координационного офиса структуры "ООН-Женщины" призвала расширять региональное сотрудничество, в том числе в рамках взаимодействия с Шанхайской организацией сотрудничества, а также уделять особое внимание поддержке молодых женщин.

"Все начинается с раннего возраста. Мы должны говорить о равенстве с самого рождения", - подчеркнула она.

В завершение Джерен Гювен Гюрэс выразила надежду, что форум завершится не только обсуждением актуальных вопросов, но и принятием конкретных решений, которые будут реализованы в ближайшее время.