Отунбаева призвала расширить повестку женского сотрудничества в рамках ШОС

В Бишкеке в рамках Форума женщин ШОС бывший президент Кыргызской Республики Роза Отунбаева заявила, что Международный женский форум стран ШОС должен стать площадкой для обсуждения не только вопросов представительства женщин, но и проблем безопасности, экономики, предотвращения конфликтов и защиты прав человека. По ее словам, роль женщин в современном мире выходит далеко за рамки традиционной повестки и становится все более значимой в принятии решений, влияющих на международную стабильность.

Открывая выступление, Отунбаева напомнила об истории создания Шанхайской организации сотрудничества и подчеркнула, что за четверть века объединение значительно расширилось.

"Сейчас нашей организации исполняется 25 лет. Нас стало 10 членов этой организации. Шанхайская организация сотрудничества выросла. Это крепкая, серьезная, солидная организация", - сказала она.

По словам Отунбаевой, сегодня ШОС объединяет государства, занимающие около 55 процентов территории Евразии, а сама организация стала одной из важнейших международных площадок для диалога.

Она отметила, что Международный женский форум ШОС предоставляет уникальную возможность для укрепления сотрудничества между женщинами стран-участниц.

"Это площадка для расширения сотрудничества, обмена опытом, усиления роли женщин в политике, экономике и бизнесе стран-участниц организации. При этом мне бы хотелось сказать, что дискуссии на женских форумах не должны оставаться в рамках таких традиционных женских вопросов, как формальные цифры женского политического участия", - подчеркнула Отунбаева.

Она привела данные о представленности женщин в парламентах стран ШОС, отметив, что в ряде государств этот показатель уже приближается к 30–40 процентам. Однако, по ее мнению, сегодня необходимо обсуждать гораздо более широкий круг вопросов.

Особое внимание Отунбаева уделила теме безопасности.

"Сотрудничество в сфере безопасности - одно из самых главных направлений. Здесь очень важно рассматривать это направление в контексте человеческой безопасности, когда фокус внимания государства смещается с защиты национальной безопасности на защиту самого человека. Истинная безопасность достигается через свободу от страха, нужды и достойную жизнь", - сказала она.

По ее словам, вопросы насилия в отношении женщин, дискриминации и сохранения патриархальных практик должны рассматриваться так же серьезно, как борьба с экстремизмом и терроризмом.

Говоря о роли женщин в обеспечении мира, Отунбаева подчеркнула, что они все чаще становятся посредниками и переговорщиками.

"В современном мире женщины играют все большую роль в качестве медиаторов, переговорщиков, экспертов по вопросам разрешения конфликтов", - отметила она.

Значительную часть выступления бывший президент посвятила ситуации в Афганистане. Она напомнила, что в 2022 году возглавляла миссию ООН в этой стране и своими глазами увидела последствия ограничений, введенных в отношении женщин и девочек.

"Сегодня в Афганистане девочки не могут получать образование после шестого класса. Женщинам запрещено работать, посещать парки, спортивные залы, совершать поездки без сопровождения. Этот пример показывает, что возврат к консервативным практикам происходит очень быстро", - сказала Отунбаева.

Она призвала страны ШОС сохранять солидарность с женщинами Афганистана и не оставаться безучастными к происходящему.

Отдельно Отунбаева остановилась на вопросах экономического развития, выразив надежду, что страны организации будут активнее обмениваться успешными практиками поддержки женского предпринимательства и расширения экономических возможностей женщин, особенно в сельской местности.

Завершая выступление, она подчеркнула, что деятельность женского движения ШОС должна быть более заметной для общества.

"Надо организовать живые формы работы. У нас сильные общественные союзы, культура, кино. Миллионы людей нас смотрят. Они должны видеть и понимать деятельность организации. Тогда образ ШОС будет присутствовать буквально в каждой семье, у каждой женщины и каждой девочки", - заключила Роза Отунбаева.