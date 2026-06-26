Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 100.30 - 101.15

Отунбаева призвала расширить повестку женского сотрудничества в рамках ШОС

225  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке в рамках Форума женщин ШОС бывший президент Кыргызской Республики Роза Отунбаева заявила, что Международный женский форум стран ШОС должен стать площадкой для обсуждения не только вопросов представительства женщин, но и проблем безопасности, экономики, предотвращения конфликтов и защиты прав человека. По ее словам, роль женщин в современном мире выходит далеко за рамки традиционной повестки и становится все более значимой в принятии решений, влияющих на международную стабильность.

Открывая выступление, Отунбаева напомнила об истории создания Шанхайской организации сотрудничества и подчеркнула, что за четверть века объединение значительно расширилось.

"Сейчас нашей организации исполняется 25 лет. Нас стало 10 членов этой организации. Шанхайская организация сотрудничества выросла. Это крепкая, серьезная, солидная организация", - сказала она.

По словам Отунбаевой, сегодня ШОС объединяет государства, занимающие около 55 процентов территории Евразии, а сама организация стала одной из важнейших международных площадок для диалога.

Она отметила, что Международный женский форум ШОС предоставляет уникальную возможность для укрепления сотрудничества между женщинами стран-участниц.

"Это площадка для расширения сотрудничества, обмена опытом, усиления роли женщин в политике, экономике и бизнесе стран-участниц организации. При этом мне бы хотелось сказать, что дискуссии на женских форумах не должны оставаться в рамках таких традиционных женских вопросов, как формальные цифры женского политического участия", - подчеркнула Отунбаева.

Она привела данные о представленности женщин в парламентах стран ШОС, отметив, что в ряде государств этот показатель уже приближается к 30–40 процентам. Однако, по ее мнению, сегодня необходимо обсуждать гораздо более широкий круг вопросов.

Особое внимание Отунбаева уделила теме безопасности.

"Сотрудничество в сфере безопасности - одно из самых главных направлений. Здесь очень важно рассматривать это направление в контексте человеческой безопасности, когда фокус внимания государства смещается с защиты национальной безопасности на защиту самого человека. Истинная безопасность достигается через свободу от страха, нужды и достойную жизнь", - сказала она.

По ее словам, вопросы насилия в отношении женщин, дискриминации и сохранения патриархальных практик должны рассматриваться так же серьезно, как борьба с экстремизмом и терроризмом.

Говоря о роли женщин в обеспечении мира, Отунбаева подчеркнула, что они все чаще становятся посредниками и переговорщиками.

"В современном мире женщины играют все большую роль в качестве медиаторов, переговорщиков, экспертов по вопросам разрешения конфликтов", - отметила она.

Значительную часть выступления бывший президент посвятила ситуации в Афганистане. Она напомнила, что в 2022 году возглавляла миссию ООН в этой стране и своими глазами увидела последствия ограничений, введенных в отношении женщин и девочек.

"Сегодня в Афганистане девочки не могут получать образование после шестого класса. Женщинам запрещено работать, посещать парки, спортивные залы, совершать поездки без сопровождения. Этот пример показывает, что возврат к консервативным практикам происходит очень быстро", - сказала Отунбаева.

Она призвала страны ШОС сохранять солидарность с женщинами Афганистана и не оставаться безучастными к происходящему.

Отдельно Отунбаева остановилась на вопросах экономического развития, выразив надежду, что страны организации будут активнее обмениваться успешными практиками поддержки женского предпринимательства и расширения экономических возможностей женщин, особенно в сельской местности.

Завершая выступление, она подчеркнула, что деятельность женского движения ШОС должна быть более заметной для общества.

"Надо организовать живые формы работы. У нас сильные общественные союзы, культура, кино. Миллионы людей нас смотрят. Они должны видеть и понимать деятельность организации. Тогда образ ШОС будет присутствовать буквально в каждой семье, у каждой женщины и каждой девочки", - заключила Роза Отунбаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459665
Теги:
Роза Отунбаева, ШОС, Бишкек, Кыргызстан, женский форум
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  