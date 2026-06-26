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Правозащитники Кыргызстана призвали к соблюдению Стамбульского протокола

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- Нина Ничипорова
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26 июня, в Международный день ООН в поддержку жертв пыток, общественное объединение "Бир Дуйно Кыргызстан" призывает власти страны усилить меры по предупреждению пыток, обеспечить независимое расследование каждого сообщения о жестоком обращении и восстановить эффективные механизмы общественного контроля.

Международный день в поддержку жертв пыток, как говорится в заявлении, ежегодно служит напоминанием государствам о соблюдении Стамбульского протокола, об их обязательствах по предотвращению пыток, привлечению виновных к ответственности и обеспечению защиты пострадавших.

В 2014 году Кыргызстан одним из первых принял Стамбульский протокол, который стал фундаментом для эффективной борьбы с пытками, семейным насилием, насилием в отношении детей и другими формами жестокого обращения. По мнению правозащитников, избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН усиливает ответственность страны за соблюдение международных стандартов в области прав человека.

В заявлении правозащитников отмечается, что после прекращения деятельности Национального превентивного механизма возможности независимого мониторинга мест лишения свободы существенно сократились. В организации также обращают внимание на сохраняющиеся сообщения о незаконных задержаниях, давлении на гражданских активистов, адвокатов, журналистов и правозащитников, а также на недостаточную эффективность расследования подобных случаев.

По данным Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению пыток за 2022 год, каждый пятый человек, содержащийся в ИВС и СИЗО, сообщал о применении к нему пыток или жестокого обращения. В большинстве случаев, по информации центра, насилие применялось для получения признательных показаний. При этом в 2024 году из 151 заявления о пытках по 143 было отказано в возбуждении уголовного дела.

В "Бир Дуйно Кыргызстан" также сообщили, что ситуация отражается и в международных оценках. По итогам последнего исследования Индекс запрета пыток в Кыргызстане снизился на 11,29 пункта, а в 2025 году страна была включена в Глобальный индекс пыток Всемирной организации против пыток (OMCT).

Организация отмечает, что с 2018 года оказывает правовую помощь жертвам пыток, документирует случаи жестокого обращения, сопровождает судебные процессы и обращения в международные органы по правам человека. В настоящее время юристы организации продолжают сопровождать ряд дел, связанных с предполагаемым применением пыток и жестокого обращения, в том числе в Ноокатском, Кара-Суйском и Сокулукском районах. По словам правозащитников, эти дела объединяют схожие проблемы: отсутствие эффективного расследования, затягивание процессуальных сроков, давление на потерпевших и отказ в возбуждении уголовных дел.

В своем обращении "Бир Дуйно Кыргызстан" призывает власти Кыргызстана:

обеспечить оперативное, независимое и беспристрастное расследование каждого сообщения о пытках в соответствии со Стамбульским протоколом; восстановить и укрепить независимый Национальный превентивный механизм; создать независимый орган по расследованию пыток; обеспечить независимость судебной системы и прекратить необоснованное засекречивание дел о пытках; исполнять решения Комитета ООН по правам человека; создать при Министерстве иностранных дел КР постоянную консультативную платформу с участием институтов гражданского общества по вопросам выполнения международных обязательств в сфере прав человека.

"Пытки не имеют срока давности. Безнаказанность разрушает доверие к государственным институтам, подрывает верховенство права и ставит под угрозу безопасность каждого человека. Предупреждение пыток - это обязанность государства и неотъемлемое условие демократического развития страны", - говорится в заявлении организации.


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URL: https://www.vb.kg/459666
Теги:
насилие, права человека, правозащитники, пытки, суд, ООН
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