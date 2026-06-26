В Бишкеке скончался Нурлан Мотуев

В Бишкеке на 57-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный общественный деятель, активист и видеоблогер Нурлан Мотуев. Информацию о его кончине СМИ подтвердил его брат Нурдин Мотуев, а также источники в силовых структурах.

По предварительным данным, в последнее время он тяжело болел, проходил лечение в Национальном хирургическом центре имени Мамакеева, а затем был переведён в Национальный центр онкологии, где его сердце остановилось рано утром 26 июня. Тело покойного уже передано родственникам, прощание пройдёт в Бишкеке, где его и планируют похоронить.

Напомним, Нурлан Мотуев родился 10 декабря 1969 года в Нарынской области. В начале 2000-х годов он пробовал себя в журналистике, работая корреспондентом в популярной газете "Асаба". Широкую известность в стране он получил на волне "тюльпановой революции" в марте 2005 года, став одним из её самых заметных участников. В том же году Мотуев вместе со своими сторонниками установил контроль над стратегическим угольным разрезом "Кара-Кече" в Жумгальском районе. Свои действия он объяснял тем, что прежнее руководство, связанное с окружением бежавшего президента Аскара Акаева, не имело права распоряжаться государственными недрами. Именно после этого резонансного захвата в прессе за ним прочно закрепилось прозвище "угольный король", против которого сам активист никогда не возражал. В 2006 году силовые ведомства задерживали его по обвинению в хищениях в особо крупных размерах, грабеже и самоуправстве, однако тогда уголовное дело не получило дальнейшего развития.

В последующие годы Нурлан Мотуев неоднократно пытался войти в большую политику, используя свой эпатажный образ и неординарное поведение. Он дважды выдвигал свою кандидатуру на пост президента Кыргызстана - в 2009 и 2020 годах, а в 2014-м претендовал на должность акыйкатчы (омбудсмена) страны. Позже общественник вновь стал фигурантом уголовного преследования: в 2016 году Свердловский районный суд Бишкека приговорил его к 7 годам лишения свободы. Мотуева признали виновным в публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, а также в разжигании межэтнической и межрелигиозной вражды. Изначально он отбывал срок в колонии-поселении №32, но из-за нарушений режима был на год переведён в исправительную колонию строгого режима №27, после чего в 2018 году его вернули в колонию-поселение. В последние годы жизни Нурлан Мотуев позиционировал себя как видеоблогер и активно комментировал общественно-политические события в республике в социальных сетях.