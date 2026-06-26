Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 100.30 - 101.15

В Бишкеке скончался Нурлан Мотуев

217  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке на 57-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный общественный деятель, активист и видеоблогер Нурлан Мотуев. Информацию о его кончине СМИ подтвердил его брат Нурдин Мотуев, а также источники в силовых структурах.

По предварительным данным, в последнее время он тяжело болел, проходил лечение в Национальном хирургическом центре имени Мамакеева, а затем был переведён в Национальный центр онкологии, где его сердце остановилось рано утром 26 июня. Тело покойного уже передано родственникам, прощание пройдёт в Бишкеке, где его и планируют похоронить.

Напомним, Нурлан Мотуев родился 10 декабря 1969 года в Нарынской области. В начале 2000-х годов он пробовал себя в журналистике, работая корреспондентом в популярной газете "Асаба". Широкую известность в стране он получил на волне "тюльпановой революции" в марте 2005 года, став одним из её самых заметных участников. В том же году Мотуев вместе со своими сторонниками установил контроль над стратегическим угольным разрезом "Кара-Кече" в Жумгальском районе. Свои действия он объяснял тем, что прежнее руководство, связанное с окружением бежавшего президента Аскара Акаева, не имело права распоряжаться государственными недрами. Именно после этого резонансного захвата в прессе за ним прочно закрепилось прозвище "угольный король", против которого сам активист никогда не возражал. В 2006 году силовые ведомства задерживали его по обвинению в хищениях в особо крупных размерах, грабеже и самоуправстве, однако тогда уголовное дело не получило дальнейшего развития.

В последующие годы Нурлан Мотуев неоднократно пытался войти в большую политику, используя свой эпатажный образ и неординарное поведение. Он дважды выдвигал свою кандидатуру на пост президента Кыргызстана - в 2009 и 2020 годах, а в 2014-м претендовал на должность акыйкатчы (омбудсмена) страны. Позже общественник вновь стал фигурантом уголовного преследования: в 2016 году Свердловский районный суд Бишкека приговорил его к 7 годам лишения свободы. Мотуева признали виновным в публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, а также в разжигании межэтнической и межрелигиозной вражды. Изначально он отбывал срок в колонии-поселении №32, но из-за нарушений режима был на год переведён в исправительную колонию строгого режима №27, после чего в 2018 году его вернули в колонию-поселение. В последние годы жизни Нурлан Мотуев позиционировал себя как видеоблогер и активно комментировал общественно-политические события в республике в социальных сетях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459667
Теги:
Нурлан Мотуев, похороны, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  