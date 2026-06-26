Каракол отметит День города большим праздничным концертом

1 июля в Караколе состоится большой праздничный концерт, посвященный Дню города.
В этот вечер жителей и гостей города ждет насыщенная программа: концерт творческих коллективов, торжественное награждение горожан, внесших значимый вклад в развитие Каракола, выступления звезд кыргызской и российской эстрады.
Настоящим подарком от администрации Каракола в день города станет выступление группы "Город 312" и Народного артиста РФ Стаса Михайлова.
Завершится праздничный вечер исполнением песни о Караколе и салютом.
Дата проведения:
1 июля в 18:00
Место: главная площадь им. Ч. Айтматова
Вход свободный