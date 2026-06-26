Каракол отметит День города большим праздничным концертом

1 июля в Караколе состоится большой праздничный концерт, посвященный Дню города.

В этот вечер жителей и гостей города ждет насыщенная программа: концерт творческих коллективов, торжественное награждение горожан, внесших значимый вклад в развитие Каракола, выступления звезд кыргызской и российской эстрады.

Настоящим подарком от администрации Каракола в день города станет выступление группы "Город 312" и Народного артиста РФ Стаса Михайлова.

Завершится праздничный вечер исполнением песни о Караколе и салютом.

Дата проведения:

1 июля в 18:00

Место: главная площадь им. Ч. Айтматова

Вход свободный