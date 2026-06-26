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На Женском форуме ШОС рассказали о росте женского лидерства в Кыргызстане

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Доля женщин в Жогорку Кенеше Кыргызстана достигла 33,4%, а в местных кенешах - 40%. Об этом на Женском форуме ШОС в Бишкеке сообщила заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Аида Исатбек кызы.

По ее словам, Кыргызстан последовательно расширяет участие женщин в принятии государственных решений, а развитие женского лидерства является важной частью устойчивого развития страны и всего региона.

"Женщины являются не только участниками процессов развития - они являются их движущей силой", - подчеркнула замминистра.

Аида Исатбек кызы напомнила, что Кыргызстан уже принимал Женский форум ШОС в 2019 году. По ее словам, мероприятие стало площадкой для обмена опытом, укрепления сотрудничества и продвижения инициатив в сфере гендерного равенства.

Она отметила, что в стране продолжается совершенствование механизмов поддержки женщин, действуют избирательные квоты и реализуются меры, направленные на расширение их участия в политической и общественной жизни.

"Опыт Кыргызстана показывает, что целенаправленные меры, включая избирательные квоты и инициативы по развитию женского лидерства, могут ускорить движение к более сбалансированному принятию решений", - сказала Аида Исатбек кызы.


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URL: https://www.vb.kg/459671
Теги:
Минтруда, ШОС, форум, Кыргызстан, женщины
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