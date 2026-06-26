Ольга Шпилевская: Женщины становятся драйвером экономического развития

Поддержка женского предпринимательства, расширение доступа к финансированию и развитие цифровых навыков являются важными условиями экономического роста. Об этом заявила директор Национального филиала Межгосударственной телерадиокомпании "МИР", представитель Республики Беларусь Ольга Шпилевская на Женском форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Бишкеке.

По ее словам, современное развитие экономики невозможно без активного участия женщин. Сегодня они не только работают в различных сферах, но и создают малый и средний бизнес, развивают семейное предпринимательство, реализуют социальные проекты и открывают новые рабочие места.

"Женщина - это не только участник экономических процессов, но и их активный инициатор. Она создает малый и средний бизнес, развивает семейное предпринимательство, реализует социальные проекты и формирует новые рабочие места", - подчеркнула Ольга Шпилевская.

Она рассказала, что в Беларуси особое внимание уделяется развитию женского предпринимательства, прежде всего в регионах. Для этого реализуются программы по повышению финансовой и цифровой грамотности женщин, поддержке стартапов и социальных инициатив.

Кроме того, представитель Беларуси призвала страны ШОС активнее развивать совместные проекты, обмениваться опытом и создавать новые площадки для взаимодействия женщин-предпринимателей.

"Поддержка женского предпринимательства через образование, доступ к финансированию и цифровое развитие становится важной частью экономического развития государств", - заявила Ольга Шпилевская.