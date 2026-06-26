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Мэр Бишкека получил пост вице-президента ОГМВ -Евразия

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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев избран вице-президентом Всемирной организации "Объединенные города и местные власти - Евразия". Об этом сообщает столичный муниципалитет. Решение было принято единогласно на очередном конгрессе организации, который состоялся 25 июня в городе Танжер (Марокко).

Вице-президенты входят в руководящие органы Всемирной организации "Объединенные города и местные власти - Евразия" и участвуют в выработке стратегических решений по вопросам устойчивого развития городов, цифровизации, экологии и муниципального управления.

Всемирная организация "Объединенные города и местные власти" объединяет более 240 тысяч городов, муниципалитетов и ассоциаций органов местного самоуправления из более чем 140 стран. Организация представляет интересы местных и региональных властей на международном уровне, в том числе во взаимодействии с Организацией Объединенных Наций и другими международными институтами.

В мэрии Бишкека отметили, что избрание Айбека Джунушалиева открывает дополнительные возможности для развития сотрудничества столицы с городами других стран и участия в международных проектах.


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URL: https://www.vb.kg/459673
Теги:
мэрия, Бишкек, Айбек Джунушалиев
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