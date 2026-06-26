ГКНБ: Подозреваемого по делу о беспорядках доставили в Кыргызстан

ГКНБ задержал гражданина Кыргызстана, находившегося в межгосударственном розыске по делу о массовых беспорядках. Как сообщили в ведомстве, задержание было проведено в Южно-Сахалинске (Сахалинская область, Россия), после чего подозреваемого доставили в Кыргызстан.

По данным ГКНБ, уголовное дело возбуждено по статье 278 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Массовые беспорядки"). В розыск был объявлен гражданин Кыргызстана З.у.К., 1993 года рождения.

По версии следствия, находясь за пределами страны, мужчина систематически публиковал в Instagram материалы с призывами к организации массовых беспорядков и насильственному захвату власти.

В ведомстве также сообщили, что для сокрытия своей личности подозреваемый использовал настройки конфиденциальности и вымышленные персональные данные.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

В ведомстве напомнили, что распространение в социальных сетях недостоверной и провокационной информации влечет уголовную ответственность, и призвали граждан воздерживаться от публикации непроверенных сведений.