Кто реально стоит за связью, которой пользуются миллионы

Когда мы берем в руки смартфон, мы редко задумываемся, кто стоит за маленьким значком антенны на экране. Для миллионов кыргызстанцев О! стал по-настоящему народным, своим оператором. Этот статус ежедневно создается руками тысяч наших соотечественников. Давайте заглянем по ту сторону сети и познакомимся с командой, которая её создает.

Бурулай Чыныбаева: "Главное – любить свое дело и не бояться расти вместе с теми, кто тебе дорог".

История Бурулай в компании О! длится уже 14 лет. Её личная жизнь удивительно переплелась с карьерой. Ещё студенткой будущий супруг подарил ей SIM-карту О! с комбинацией цифр её дня рождения. В 2012 году она пришла в Контакт-центр, сказав на собеседовании, что через 5 лет видит себя руководителем и семейным человеком.

Мечта сбылась на 100%: сегодня Бурулай – трижды мама и руководитель Группы управления клиентским опытом. Компания дала ей возможность реализовать себя как лидера, не выбирая между карьерой и домом.

"Для меня важно, чтобы за каждым решением стояли забота и уважение к людям. Вместе с компанией росла моя карьера, сбывались мечты и появлялись новые цели. О! для меня – это гораздо больше, чем просто работа".

Тологон Кадыров пришёл подработать студентом – остался на 15 лет и нашёл любовь.

Тологон попал в компанию в 2011 году почти случайно. Будучи студентом, он срочно искал заработок, чтобы оплатить учебу, и планировал уволиться из Контакт-центра, как только наберет нужную сумму. Но парень влюбился в коллегу, остался, перевелся в продажи, объездил с командировками всю республику, а позже перешел в Службу логистики и закупок. Та самая девушка теперь его супруга и мама его детей – она тоже продолжает работать в компании.

"Я искренне счастлив в О!, этим и объясняется мое долгое пребывание в этой компании. Я чувствую себя связующим мостом между регионами и офисом. Компания дала мне буквально всё: профессию, верных друзей и крепкую семью. В детстве в 90-х я и представить не мог, что моё счастье ждет меня в одном классном месте".

Анастасия Суртаева – связист во втором поколении. Окончив университет с красным дипломом, она начинала путь в телекоме в непростые времена, когда всему приходилось учиться с нуля по сложнейшим инструкциям базовых станций. "Бывали моменты, когда я плакала крокодильими слезами, от того, что не понимала, что от меня хотят и где брать то, что от меня требуют. Но вытирала слезы и двигалась вперед", – рассказывает Анастасия.

В О! она пришла 16 лет назад и выросла от менеджера до руководителя Группы внутреннего контроля Технической дирекции. Работа дала ей профессиональный иммунитет, уверенность и команду-семью, где можно запросто подойти с вопросом к любому руководителю. А еще работа стала поводом для детской гордости, что дорогого стоит:

"Мой ребенок, когда видит в городе любую вышку сотовой связи, всегда кричит друзьям на улице: "А там высоко сидит и работает моя мама!"

Гульмира Акиева пришла в О! в самом начале, в 2009 году, став первой девушкой в сугубо мужском коллективе. На работу её брали с опаской: в обязанности хрупкой девушки входил энергоучет – нужно было снимать показания счетчиков, забираясь на крыши высотных домов. Вместо трех месяцев испытательного срока Гульмира справилась за один.

"Помню, как мы удивились, когда увидели первую рекламу, где была только одна буква! Иногда встречаю своих коллег с прежней работы и всегда слышу один и тот же вопрос "Ты все еще там?!", но я с гордостью отвечаю, что я уже не представляю жизни без моей О!шки. Я всегда ощущала что выполняю очень важную работу и являюсь нужным "винтиком" в этой огромной махине под названием О!. Очень радует, что компания стремительно развивается и в то же время не забывает заботиться о своих сотрудниках, создавая максимально комфортные условия для работы".

Алмаз Ибраев: Каждый день здесь можно наблюдать результат своей работы в прямом эфире.

Для Алмаза переход в О! в 2010 году стал осознанным вызовом самому себе. Имея за плечами опыт работы в сложнейших местных и зарубежных проектах, где телекоммуникационную инфраструктуру приходилось строить в суровом горном климате, он сознательно выбрал молодую и амбициозную команду. За 16 лет работы Алмаз прошел вместе с компанией путь от новичка до лидера рынка. Его зона ответственности – обеспечивать надежный "транспорт" до базовых станций, от чего напрямую зависит скорость и стабильность сети.

"Миллионы людей общаются, учатся, оплачивают счета и серфят в интернете благодаря тому, что наша команда профессионалов делает каждый день. И я рад осознавать свой вклад в общее дело", – рассказывает Алмаз.

Каждая из этих историй доказывает: "народный оператор" – это не просто красивый слоган. Это живой организм, построенный на преданности, упорстве и любви. Когда в следующий раз вы увидите яркий логотип О!, знайте: за ним стоят реальные люди, которые каждый день вкладывают душу в то, чтобы вы оставались на связи с близкими.

Подробнее о работе в компании вы можете прочитать на сайте: o.kg

Актуальные вакансии – на сайте в разделе "Работа в О!" Резюме можно отправить на hr@nurtelecom.kg

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