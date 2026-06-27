Досрочные президентские выборы, по сути, состоялись.

Суд ещё разбирается, чего именно хотели и какие цели преследовали 75 "стариков-разбойников", подписавшие роковое письмо о досрочных выборах президента. Но для кыргызстанцев уже абсолютно очевидно: эта некрасивая эпистолярная история фактически подтолкнула страну к тем самым досрочным выборам. И высветила единственного кандидата на самый высокий государственный пост. Им при отсутствии конкуренции стал Садыр Нургожоевич Жапаров – действующий глава государства.

Вне конкуренции он поставил себя не репрессиями, не физическим устранением соперников, не запугиванием и не заигрыванием с народом. В отличие от своих предшественников, он не плетёт интриги, не мечется из стороны в сторону, пытаясь найти более-менее крепкую опору, не раздаёт громкие, заведомо невыполнимые обещания. Ситуация сама собой сложилась таким образом, что Жапаров оказался как бы в эпицентре всеобщей поддержки.

Совсем недавно общество делилось на "садыровских" и "антисадыровских", "атамбаевских", "бакиевских" и даже "ташиевских". Мечтой Садыра Жапарова (и в этом он неоднократно признавался) было ликвидировать это разделение, объединить Кыргызстан ради общего блага и развития. Мечта, можно сказать, осуществилась. Теперь страна не делится не только на сторонников того или иного лидера, но даже на Север и Юг. Последнее кажется особенно невероятным, учитывая, что противостояние северян и южан длилось испокон веков.

Кыргызская политическая элита тоже издавна состояла из старой и новой, и крайне редко представители тех и этих без ожесточённых споров приходили к соглашению и находили точки соприкосновения.

В 2020 году, только придя к власти (тогда ещё премьер-министром), Жапаров заручился поддержкой депутатов ЖК от "старых" партий, связанных с прошлыми властями (в частности, "Мекеним Кыргызстан" и "Биримдик"). Став президентом, Садыр Нургожоевич повёл себя мудро и не спешил избавляться от "старых", окружая себя "новыми", безгранично преданными себе любимому. Он исходил и исходит прежде всего из профессиональных качеств людей, занимающих государственные должности, из их честности, ответственности и готовности работать для страны и народа. Некоторые влиятельные фигуры из старой политической элиты при Жапарове сохранили свои посты или перешли на новые должности.

В 2023 году президент сделал ещё один беспрецедентный шаг в направлении объединения и примирения, собрав в Дубае всех бывших руководителей Кыргызстана – и все они после взаимных упрёков согласились с идеей единства и несопротивления со стороны прежних политических кланов.

Вместе с тем в госуправление приходят молодые перспективные кадры, на ура принимающие жапаровские поистине революционные реформы и преобразования. Почти все они – "жапаровские"; не в том смысле, что поддакивают ему, стремясь усидеть на рабочем месте, а в том, что искренне поддерживают все его начинания, направленные на кардинальное обновление и оздоровление страны и общества.

Выход в свет "письма 75-ти", казалось, должен был бы привести к серьёзному расколу внутри руководства республики. Да и последовавшая за письмом отставка второго по значимости человека – Камчыбека Ташиева – заставила многих напрячься в ожидании как минимум дестабилизации ситуации в Кыргызстане… Ничего подобного не случилось. Несколько несогласных сдали депутатские мандаты, остальные же целиком и полностью встали на сторону президента.

Сам уволенный и представший перед судом по очень серьёзному обвинению Камчыбек Ташиев (которого ещё недавно определённая часть общества хотела бы видеть на посту президента) открыто дал понять, что против Жапарова идти не намерен, и призвал сторонников сохранять спокойствие и стабильность. Не было замечено никаких признаков, предвещавших бы социальный взрыв. Никакого бурления, брожения умов, никаких антижапаровских выступлений. Можно было бы предположить, что люди боятся… Тогда вопрос: боятся чего? Реформа ГКНБ, инициированная Жапаровым, как и другие затеянные им изменения, как раз направлена на демократизацию и верховенство закона. Бояться следовало чуть раньше, до февраля…

Недовольства и протестов нет не потому, что страшно. А потому что народу понятно: всё, что предпринял президент, - верно, логично и абсолютно оправданно. Вину Ташиева и меру ответственности за неё определит суд, а народ вслед за президентом вспоминает священное писание. Сура 9, аят 74: "Они задумали совершить то, что им не удалось совершить. Если они раскаются, то так будет лучше для них. А если они отвернутся, то Аллах подвергнет их мучительным страданиям в этом мире и в Последней жизни. Нет у них на земле ни покровителя, ни помощника". Те, кто действительно сочувствует Камчыбеку Кыдыршаевичу, молятся сейчас лишь о его покаянии. Главой государства его никто не видит – в том числе и он сам.

Важнее всего то, что Жапарова поддерживает народ. Поддерживает с редким для нашей страны единодушием, не делясь на северных и южных, молодых и старых, кыргызов и некыргызов. Согласно соцопросам, на стороне Жапарова сейчас около восьмидесяти процентов населения. Последние месяцы, возможно, больше. Число его сторонников резко выросло после национализации "Кумтора", продолжило расти после решения многолетних приграничных споров и растёт по мере увеличения доходов государственного бюджета.

С подачи Жапарова запущена масштабная программа через Государственную ипотечную компанию; жильё для льготных категорий граждан строится повсеместно, без разделения на северные и южные регионы. В государственную собственность возвращены незаконно приватизированные объекты, многие проворовавшиеся чиновники привлечены к уголовной ответственности – как и ряд бывших криминальных авторитетов. По всей стране ремонтируются старые и строятся новые дороги, больницы, школы, малые гидроэлектростанции для обеспечения энергетической безопасности… Это – не говоря о проектах мирового значения вроде строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан или крупнейшего в Центральной Азии горнолыжного кластера "Ала-Тоо Резорт".

Садыр Жапаров не разбрасывается обещаниями и посулами. Он работает. Работать начал не вчера, чтобы поднабрать себе политических очков перед выборами и под конец президентского срока покрасоваться перед потенциальными избирателями. Как начал работать на родину и народ в 2020-м, так и продолжает. Спокойно, планомерно, методично, уверенно. Делает всё то, чего сограждане ждали и не дождались от других "начальников".

И если, к примеру, выборы президента Кыргызской Республики назначить уже на сегодня – сомнений нет: победит Жапаров. Без всякой предвыборной агитации.