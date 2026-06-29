Марсель Салахунов: Кыргызстан может стать центром цифровой торговли ЦА

В Бишкеке в рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества прошел международный форум SCO Business & Industry Expo Kyrgyzstan 2026. Одной из ключевых площадок мероприятия стала панельная сессия, посвященная развитию трансграничной электронной коммерции между странами ШОС и новым возможностям для малого и среднего бизнеса. Модератором дискуссии выступил председатель Комитета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты КР, президент Ассоциации трансграничной электронной торговли и логистики республики Марсель Салахунов. В интервью VB.KG эксперт рассказал, почему странам ШОС жизненно необходимо создавать общее цифровое пространство и какие барьеры мешают бизнесу уже сегодня.

Сегодня электронная коммерция - это уже не просто современный формат торговли, а принципиально новая модель экономики. Она кардинально меняет традиционные цепочки поставок и открывает глобальные рынки для местных производителей. Однако вместе со стремительным ростом цифрового сегмента возникают и новые серьезные вызовы.

Современные платформы строятся на принципах масштабируемости, что позволяет продавцам мгновенно выходить на международные рынки. Но одновременно с этим усиливается жесткая зависимость бизнеса от крупных маркетплейсов. Интернет-гиганты сами определяют правила игры: формируют алгоритмы поиска, устанавливают комиссии и полностью контролируют клиентские данные. По мнению эксперта, развитие электронной коммерции больше нельзя рассматривать исключительно как технологический вопрос - на первый план выходят право, конкуренция и международное регулирование.

"Главные барьеры для бизнеса сегодня находятся не на границе, а в национальных законодательствах. На первый взгляд кажется, что основными препятствиями международной торговли остаются логистика или таможня. Но на практике компании, ведущие деятельность сразу на нескольких рынках, сталкиваются с колоссальными различиями в нормативной базе. Каждая страна использует собственные требования к электронным документам, цифровым подписям и юридическому признанию сделок. Предприниматели вынуждены тратить огромные ресурсы на адаптацию документов под требования конкретного государства, и в условиях бурного роста цифровой экономики эти регуляторные барьеры становятся главным тормозом для взаимной торговли между странами ШОС", - констатирует Марсель Салахунов.

За последние годы сам характер электронной коммерции изменился кардинально. Если раньше законодатели спорили о регулировании электронных документов, то сегодня реальный бизнес задает совершенно иные, практические вопросы. Предпринимателей волнует, что делать при блокировке аккаунта маркетплейсом, как добиться прозрачности алгоритмов ранжирования товаров, каким образом оспаривать изменение комиссий, кому принадлежат данные клиентов и можно ли использовать независимые сервисы доставки и аналитики. Существующая нормативная база в странах региона попросту не успевает за технологиями, и ответом на эти вызовы должно стать формирование единой цифровой архитектуры ШОС.

"Страны Шанхайской организации сотрудничества обладают колоссальным потенциалом - это крупнейшие производственные мощности и быстрорастущие потребительские рынки. Следующим логичным этапом интеграции должно стать создание общего цифрового пространства Евразии. Для этого нам необходимо последовательно и системно работать над взаимным признанием электронных подписей, унификацией документооборота, гармонизацией законодательства и защитой конкуренции. Нужны единые, понятные и прозрачные правила взаимодействия маркетплейсов и продавцов, которые раз и навсегда устранят административные барьеры для малого и среднего бизнеса", - подчеркивает глава профильного комитета ТПП КР.

Для Кыргызской Республики электронная коммерция является стратегическим вектором развития. Благодаря цифровым платформам отечественные производители получают уникальный шанс продавать свои товары по всему миру без создания дорогостоящей зарубежной инфраструктуры, а государство приобретает дополнительный экспортный потенциал, инвестиции и новые рабочие места.

"Убежден, что у стран ШОС есть все возможности для создания крупнейшего цифрового торгового пространства на континенте. Кыргызстан уже сегодня занимает активную позицию в этом процессе, выступая связующим звеном между государством, бизнесом и международными партнерами. Наша задача - не просто строить склады и развивать инфраструктуру, но и формировать прогрессивные правила игры. И чем быстрее страны региона смогут выработать единые подходы, тем быстрее электронная коммерция станет ключевым драйвером мощного экономического роста всего пространства ШОС", - резюмирует Марсель Салахунов.