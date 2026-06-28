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МОК введет гранты по 10 тысяч долларов для всех участников Олимпийских игр

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- Самуэль Деди Ирие
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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о запуске новой программы финансовой поддержки Fit for the Future Olympian Grant, в рамках которой каждый участник Олимпийских игр сможет получить грант в размере 10 тысяч долларов США.

Инициатива была представлена на 146-й сессии МОК в Лозанне и станет частью новой стратегии Fit for the Future, направленной на поддержку атлетов как во время профессиональной карьеры, так и после ее завершения.

Первыми воспользоваться этой возможностью смогут участники зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д"Ампеццо. В дальнейшем аналогичные гранты будут выделяться олимпийцам в каждом последующем цикле.

В отличие от традиционных призовых, получение гранта не зависит от продемонстрированных результатов. Финансовая помощь будет доступна всем спортсменам с аккредитацией категории Aa, независимо от того, завоевали ли они медали. По оценкам МОК, в каждом олимпийском цикле право на выплаты получат около 14 тысяч человек.

Для участия в программе олимпийцы обязаны строго соблюдать требования Всемирного антидопингового кодекса, Кодекса ethics (этики) МОК и Олимпийской хартии. При этом на участников Юношеских Олимпийских игр данная инициатива не распространяется.

Председатель Комиссии спортсменов МОК Пау Газоль подчеркнул, что новый грант не является призовой выплатой за конкретное выступление, а представляет собой признание многолетнего труда и уникального пути каждого олимпийца.

В настоящее время МОК разрабатывает технический механизм подачи заявок. Ожидается, что регистрация участников зимней Олимпиады-2026 откроется до конца текущего года, а первые выплаты начнутся в 2027 году.


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URL: https://www.vb.kg/459685
Теги:
Олимпийские игры
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