Федерация кэндо Кыргызстана вошла в состав Азиатско-Океанской федерации

Федерация кэндо Кыргызстана официально принята в Федерацию кэндо Азии и Океании (AOKF). Соответствующее решение было принято в рамках первого чемпионата Азии и Океании по кэндо, который прошёл 30–31 мая в Токио на арене Tokyo Budokan.

Членство в AOKF открывает кыргызстанским спортсменам возможность участия в чемпионатах Азии и Океании, а также в международных семинарах и тренировочных сборах.

В Федерации отмечают, что это событие станет важным этапом развития кэндо в Кыргызстане и расширит присутствие страны на международной спортивной арене.

На турнире в Токио Кыргызстан представляли пять спортсменов, участие которых стало частью дебютного выступления страны на столь высоком уровне в данном виде спорта.