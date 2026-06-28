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Федерация кэндо Кыргызстана вошла в состав Азиатско-Океанской федерации

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- Самуэль Деди Ирие
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Федерация кэндо Кыргызстана официально принята в Федерацию кэндо Азии и Океании (AOKF). Соответствующее решение было принято в рамках первого чемпионата Азии и Океании по кэндо, который прошёл 30–31 мая в Токио на арене Tokyo Budokan.

Членство в AOKF открывает кыргызстанским спортсменам возможность участия в чемпионатах Азии и Океании, а также в международных семинарах и тренировочных сборах.

В Федерации отмечают, что это событие станет важным этапом развития кэндо в Кыргызстане и расширит присутствие страны на международной спортивной арене.

На турнире в Токио Кыргызстан представляли пять спортсменов, участие которых стало частью дебютного выступления страны на столь высоком уровне в данном виде спорта.


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URL: https://www.vb.kg/459686
Теги:
спорт, Кыргызстан
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