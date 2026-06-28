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Конфискованные $43,5 млн Каримовой направили на охрану материнства

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Конфискованные в Швейцарии активы дочери ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой на 43,5 миллиона долларов направлены на реализацию программы по снижению смертности матерей и новорождённых. Об этом сообщает Азаттык со ссылкой на министерство экономики и финансов республики.

Данная программа, осуществляемая совместно с ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Всемирной организацией здравоохранения. Она была запущена в сентябре 2023 года. Вложения составили $43,5 млн. Средства распределялись через фонд "Ишонч" (фонд Uzbekistan Vision 2030), в который поступают деньги, возвращённые в Узбекистан с иностранных счетов компаний, связанных с Каримовой.

Как уточнили в министерстве, в рамках проекта 231 роддом оснастили современным оборудованием. В частности, на сумму более 31 миллиона долларов были закуплены инкубаторы, аппараты ИВЛ, анестезиологические системы и другое оборудование.

Вместе с тем, свыше 80 тысяч медработников повысили свою квалификацию. Курсы включали в себя передовые методы перинатальной помощи, ведение беременных с высоким риском, лабораторную диагностику. В рамках программы узбекистанским врачам предоставили также консультативную помощь в разработке и пересмотре 49 клинических протоколов безопасности для охраны здоровья матерей и новорождённых.

Уголовное преследование Гульнары Каримовой в Швейцарии было начато ещё в 2012 году. Швейцарская прокуратура обвиняла её в участии в преступной организации, отмывании денег, взяточничестве в качестве иностранного должностного лица и подделке документов. По запросу узбекского правительства в швейцарских банках были заморожены активы Каримовой на общую сумму 840 миллионов долларов.

В августе 2022 года по соглашению между Узбекистаном и Швейцарией был создан фонд "Ишонч", функционирующий при многостороннем трастовом фонде ООН. Именно через эту структуру происходит возврат незаконных активов Гульнары Каримовой.

В рамках соглашения Ташкент взял на себя обязательство обеспечить прозрачность и подотчётность возвращения денег, использование активов для "улучшения условий жизни народа", инвестирование средств в проекты, поддерживающие устойчивое развитие, и создание механизма мониторинга.

С тех пор власти Узбекистана регулярно отчитывается о целевом расходовании активов Каримовой, возвращённых из-за рубежа.

В сентябре прошлого года представительство ООН в Узбекистане сообщало, что часть возвращённых из Швейцарии активов Гульнары Каримовой были направлены на нужды сельских школ.

В марте 2020 года Ташкентский городской суд признал Гульнару Каримову виновной в организации преступной группы, мошенничестве, хищении путём присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и совершении других преступлений, и приговорил её к 13 годам 4 месяцам лишения свободы.

Гульнара Каримова отбывала срок наказания в женской колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области, но в начале 2025 года её перевели в колонию-поселение в тех же краях.


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URL: https://www.vb.kg/459690
Теги:
Ислам Каримов, Узбекистан
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