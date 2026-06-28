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Намибия намерена взыскать с Германии репарации за геноцид

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Намибия добивается от Германии репараций за геноцид местных племен в начале XX века, заявил РИА Новости генпрокурор африканской страны Фестус Катуна Мбандека.

Изначально Виндхук также добавился признания геноцида племен гереро и нама и извинений, и по этим пунктам Берлин уже пошел навстречу.

"Остался вопрос репараций - что немцы могут сделать, чтобы искупить преступления. Насчет их объема идут обсуждения в Намибии и Германии. Хотя я думаю, что никакие деньги не компенсируют те страдания и загубленные жизни", - сказал Мбандека на полях ПМЮФ.

По его словам, сейчас стороны пытаются выработать юридические механизмы выплаты компенсаций.

"Нужно проводить мероприятия для примирения, сохранения памяти о тех событиях. Это должно быть не разовой акцией, а серией мероприятий", - добавил он.

На рубеже XIX и XX веков немцы вели колонизацию современной Намибии, которая в то время называлась Германская Юго-Западная Африка. В 1904-1908 годах их войска убили десятки тысяч представителей местных племен. Некоторые специалисты считают эти зверства первым геноцидом столетия.

XIV Петербургский международный юридический форум проходил в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.


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URL: https://www.vb.kg/459691
Теги:
Германия
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