Участницы форума стран ШОС увезут частичку тепла гостепримного Кыргызстана

В Бишкеке завершился Форум женщин стран-членов ШОС. Без преувеличения, Кыргызстан предстал перед его гостями во всем своем величии. Особенно во второй его день, когда у женщин была возможность пообщаться в неформальной дружеской обстановке между собой, познакомиться с культурой, национальными играми нашей страны, купить красивые изделия наших мастериц, сделать фото на память.

И не случайно Конгресс женщин Кыргызстана, организатор второго дня важнейшего события, пригласил более двухсот своих подруг из стран ШОС и всех регионов республики в этнокомплекс "Дасмия". Он обладает своим особым архитектурным стилем и имеет множество различных этнических деталей, помогающим иностранным гостям познать всю глубину кочевой культуры, традиций и обычаев нашего народа, попробовать настоящую национальную кухню.

Уровень представительства был очень высокий. Это и послы стран ШОС, и представители Всекитайской федерации женщин, деловых кругов, депутатского корпуса и, конечно, яркие, талантливые, выдающиеся женщины бизнеса, науки, образования и здравоохранения из дружественных нам стран.

- Нас всех, можно сказать, сдружил Председатель Китая Си Цзиньпин, который заложил традицию деловых, дружественных встреч женщин стран ШОС. Он очень внимательно относится к вопросам, поднимаемым женским сообществом как в Китае, так и в мире. Его идею о проведении форумов женщин стран ШОС поддержали главы всех государств организации. По инициативе Си Цзиньпина в Пекине в 2018 году состоялся первый форум, - сказала на открытии второго дня форума в Бишкеке президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева. - С тех пор они стали признанной, авторитетной международной площадкой, которая привлекает к себе всё больше и больше внимания. Форум женщин ШОС, в чем я лично убедилась, принимая участие во всех встречах, стал по-настоящему мировым форумом, который имеет высокий авторитет и признание в мире и считается даже, пожалуй, ведущим по вопросам женской повестки. И мы рады тому, что с каждым годом наше сообщество расширяется, пополняется новыми соратницами и единомышленницами.

По словам Замиры Акбагышевой, Кыргызстан принимает такой форум второй раз. Он стал не только значимым мероприятием, объединившим самых активных женщин почти половины мира, но и площадкой, на которой представительницы прекрасного пола обмениваются во время живого диалога своим удачным опытом, делятся креативными идеями и приобретают новых единомышленников.

Основная тема состоявшегося в Бишкеке форума – "Женское лидерство" была выбрана не случайно. Женское движение стран ШОС очень активно развивается, и уже видны конкретные результаты. Судя по выступлениям представительниц стран ШОС, женщины сегодня представлены в самых разных сферах: они участвуют в реализации национальных целей развития, во всех стратегических программах в своих странах. Это участие деятельное, созидательное, с женским взглядом и с женской позицией.

Женщины вообще по своей натуре – лидеры. А когда они объединяются, то способны решать глобальные проблемы не только в своих странах, но и на нашей планете, которая сейчас полна агрессии, на которой нет стабильности, размыты понятия добра и зла. А ее природа не справляется с воздействием на нее человека и создает риски, которые ставят под угрозу само существование планеты. И женщины с "шанхайским духом", с присущей им мудростью, толерантностью, объединившись, уже ищут ответы даже на такие серьезные вызовы, стоящие перед планетой. О чем они рассказывали в своих интервью. Тем более, как справедливо сказано, женщины держат половину неба.

Как подчеркнула Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин, ШОС лидирует не только по численности населения, площади территории, экономическим показателям среди международных организаций, но и играет конструктивную роль в сохранении международной и региональной безопасности, придает новые стимулы торгово-экономическому сотрудничеству и служит образцом международных отношений нового типа. На пространстве ШОС активизируется и женское сотрудничество стран организации, женщины активно помогают построению сообщества единой судьбы ШОС.

- Благодаря совместным усилиям лидеров Китая и Кыргызстана китайско-кыргызские отношения вступили в "золотой период". И стороны готовы и далее продолжать строить тесное сообщество единой судьбы Китая и Кыргызстана. Конечно же, с участием женщин обеих стран. Это видно на примере сотрудничества Всекитайской федерации женщин и Конгресса женщин Кыргызстана, которые много многие годы поддерживают тесные контакты, осуществляют совместные проекты. Один из них – "Образованная женщина – образованная страна". В рамках его проводится много хороших инициатив в поддержку женщин. Например, был открыт кыргызско-китайский центр цифрового развития, в котором на протяжении многих лет женщины постигали компьютерную грамотность. А теперь филиалы этого центра созданы во всех регионах. Совместными усилиями был открыт цех по обучению кыргызстанок швейному делу, благодаря которому сотни женщин получили востребованную специальность. Все это направлено на расширение возможностей и раскрытие потенциала женщин в разных сферах деятельности. В этом году будет запущен новый совместный проект, который называется "Салон красоты". Уверена, что он еще больше расширит контакты между нами – дружными и давними подругами, - сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин.

- Я особо хотел бы поблагодарить Конгресс женщин нашей страны за то, что он возвышает роль женщин, создает благоприятные условия для раскрытия женского потенциала. Кыргызы испокон веков ценили, уважали и возвышали своих матерей, жен, дочерей. Я могу сказать, что Кыргызстан – единственная страна, где роль женщины обозначена очень четко в Конституции страны. У нас сегодня около 35 процентов в парламенте представляет наша прекрасная половина. 40 процентов женщин представлены в органах местной власти. 40 процентов предпринимателей, руководителей малого и среднего бизнеса – это наши женщины, - подчеркнул президент Торгово-Промышленной палаты Темир Сариев.

Как он отметил, ШОС – это огромная машина, которая с каждым днем набирает огромную скорость, потому что организация объединяет огромные силы - почти половину мира. И в стремительном движении этой машины активно участвует женская половина стран ШОС.

В Кыргызстане, как отмечалось на форуме, поддержка предпринимательской инициативы женщин является одним из приоритетов государственной экономической политики. Вот несколько цифр, подтверждающих это. Сегодня малый и средний бизнес формирует 51,7 процента валового внутреннего продукта страны. В республике насчитывается более 800 тысяч хозяйствующих субъектов, из которых более 240 тысяч возглавляют женщины. Таким образом, каждый третий субъект предпринимательства в стране возглавляется женщиной, что наглядно отражает возрастающую роль женщин в развитии национальной экономики.

Государством последовательно совершенствуются условия для ведения бизнеса: законодательно закреплено понятие "женское предпринимательство", реализуются программы государственной поддержки, расширяется доступ к финансированию, проводится масштабная реформа разрешительной системы по принципу "регуляторной гильотины", направленная на снижение административных барьеров и создание более благоприятной деловой среды. Особое внимание уделяется расширению доступа женщин к финансовым ресурсам. Сегодня женщины получают более 50 процентов предпринимательских кредитов, выдаваемых физическим лицам на развитие бизнеса. Вместе с тем свыше 80 процентов гарантий ОАО "Гарантийный фонд" приходится на женщин-предпринимателей, реализующих проекты в регионах страны.

Расширение экономических возможностей женщин является важным условием устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и укрепления человеческого капитала, а дальнейшее развитие сотрудничества государств ШОС позволит создать новые возможности для женщин-предпринимателей и реализации совместных женских инициатив.

Одна из "фишек" форумов женщин ШОС заключается в их практическом измерении. После обсуждений всех рассматриваемых вопросов всегда готовятся рекомендации на основе опыта и лучших практик разных стран. Эти рекомендации становятся программой работы для любой страны. Кроме того, итоговая резолюция направляется также в ООН и другие международные организации.

На протяжении всего мероприятия перед гостями выступали лучшие танцевальные ансамбли, известные певцы нашей страны. Восторга в зале прибавил показ мод нескольких дизайнеров, которые представили свои коллекции современной одежды с национальным колоритом. Лучники же поразили всех своей меткостью: все их стрелы влетели в "десятку". И, конечно, свой товар лицом показали наши ремесленники и мастера прикладного искусства. У гостей форума что называется разбегались глаза от изобилия красивых вещей. И нет сомнений в том, что каждый участник форума увезет в своем сердце частичку тепла гостеприимного Кыргызстана.