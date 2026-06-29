В Бишкеке обсудили, как открыть фермерам доступ к льготным миллионам

В Бишкеке состоялся семинар, посвящённый подведению итогов проекта по развитию сельскохозяйственных кооперативов, реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций (ФАО).

В мероприятии приняли участие представители Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, Министерства финансов КР, Министерства экономики и коммерции КР, Национального банка КР, коммерческих банков, международных партнёров по развитию, Союза кооперативов Кыргызстана, а также фермерских и сельскохозяйственных кооперативов.

Семинар открыл заместитель министра Рустам Балтабаев, который отметил важную роль кооперации в развитии аграрного сектора страны. В своём выступлении замминистр подчеркнул, что сельскохозяйственные кооперативы способствуют расширению возможностей малых и средних фермеров, увеличению объёмов производства, выходу на новые рынки и обеспечению устойчивого экономического роста в сельской местности.

Представитель ФАО в Кыргызской Республике Олег Гучгельдиев остановился на достигнутых в рамках проекта результатах и подчеркнул важность сотрудничества между государственными органами, финансовыми институтами и международными партнёрами в развитии кооперативного движения.

В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы:

проводимая работа и достигнутые результаты по развитию системы сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике;

механизмы расширения доступа кооперативов к льготным финансовым ресурсам;

роль и возможности центров обслуживания фермеров;

новые инструменты совместного финансирования сельскохозяйственных производителей;

вопросы совершенствования финансовых услуг для кооперативов;

реализация государственных решений и планов мероприятий по развитию кооперативного движения.

В рамках мероприятия представители государственных органов, коммерческих банков и кооперативов обменялись опытом, а также обсудили существующие проблемы и возможные пути их решения. По итогам обсуждений были выработаны предложения по поддержке деятельности сельскохозяйственных кооперативов. Участники отметили необходимость продолжения совместных усилий по расширению финансовых возможностей кооперативов, повышению их конкурентоспособности и усилению мер государственной поддержки. Семинар прошёл в формате открытого диалога, в ходе которого участниками был представлен ряд предложений, направленных на дальнейшее развитие кооперативного сектора.