В Синьцзяне ради розовых скворцов заморозили крупную стройку

В городе Инин Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) местные власти пошли на беспрецедентный шаг ради защиты перелетных птиц - на одной из строительных площадок до августа полностью приостановили все работы.

Причиной временной заморозки объекта стало то, что эту территорию выбрали для гнездования около 50 тысяч розовых скворцов. Почти все лето птицы будут воспитывать здесь птенцов, и строительная техника вернется к работе только после того, как локацию покинет последняя пернатая семья.

Розовые скворцы живут большими стаями и предпочитают обустраивать гнезда в засушливых, открытых местах, идеально используя груды камней, строительного мусора и расщелины. В связи с этим городская стройка превратилась для них в оптимальную площадку для выведения потомства.

Такая забота со стороны муниципалитета продиктована огромной пользой птиц для региона: розовые скворцы питаются преимущественно саранчой, являясь главными естественными помощниками местных фермеров в борьбе с вредителями. Помимо защиты естественного лагеря на стройплощадке, власти Инина дополнительно создали девять искусственных зон гнездования. Все они ограждены защитными лентами и предупреждающими знаками, чтобы оградить перелетных гостей от любого вмешательства людей.