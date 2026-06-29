В Казахстане изменятся правила проектирования ЛЭП и ветроэлектростанций

С 20 августа 2026 года в Казахстане вступят в силу новые требования к проектированию линий электропередачи и ветроэлектростанций. Изменения направлены на снижение негативного воздействия энергетической инфраструктуры на птиц и биоразнообразие.

Соответствующий закон подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Документ вносит поправки в законодательство по вопросам охраны животного мира, лесного и охотничьего хозяйства, а также предпринимательства.

Согласно новым нормам, запрещается проектирование, строительство, реконструкция и модернизация линий электропередачи, представляющих опасность для птиц, если они не оборудованы специальными птицезащитными устройствами.

Критерии, по которым ЛЭП будут признавать опасными, а также требования к защитному оборудованию определят уполномоченные государственные органы.

Кроме того, при проектировании ветроэлектростанций станет обязательной оценка их воздействия на животный мир и биологическое разнообразие. Порядок проведения такой оценки также утвердит профильное министерство.

Ожидается, что новые требования помогут сократить гибель птиц на объектах энергетики и снизить влияние развития возобновляемой энергетики на экосистемы. Эти меры особенно актуальны для регионов Казахстана, расположенных на путях миграции перелетных птиц.