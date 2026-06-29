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Канада вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Канады по футболу стала первым участником 1/8 финала стадии плей-офф чемпионата мира 2026 года, обыграв команду ЮАР со счетом 1:0 в матче 1/16 финала.

Встреча прошла на стадионе "Софи Стэдиум" в Инглвуде (США). Единственный мяч на 54-й минуте забил полузащитник Натан-Дилан Салиба, который и принес канадской сборной путевку в следующий раунд турнира.

Несмотря на преимущество сборной ЮАР по владению мячом (58%), канадцы действовали острее в атаке. Канадская сборная по футболу нанесла 12 ударов по воротам, семь из которых пришлись в створ, тогда как соперник сумел лишь однажды попасть в створ ворот.

По итогам встречи сборная Канады вышла в 1/8 финала мирового первенства, где сыграет с победителем противостояния между сборными Германии и Парагвая.

Для канадской команды это продолжение успешного выступления на домашнем чемпионате мира, который совместно принимают США, Канада и Мексика. Мундиаль вступает в решающую стадию, где борьбу за титул продолжают сильнейшие сборные планеты.


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URL: https://www.vb.kg/459711
Теги:
Канада, футбол, чемпионат мира
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