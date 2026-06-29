В Шамалды-Сае открыли реконструированный центральный стадион

В городе Шамалды-Сай Джалал-Абадской области после реконструкции открыт центральный стадион. В церемонии открытия принял участие председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в ходе своей рабочей поездки в регион.

Обновленный спортивный объект предназначен для проведения футбольных матчей, соревнований и массовых мероприятий. После реконструкции стадион получил улучшенную инфраструктуру и готов к эксплуатации.

В правительстве отметили, что развитие спортивной инфраструктуры в регионах является важным направлением государственной политики, направленной на популяризацию спорта и здорового образа жизни.

Стадион в Шамалды-Сае станет одной из ключевых спортивных площадок региона и расширит возможности для проведения местных и региональных соревнований.