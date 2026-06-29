Бактыгулов: КПК - твердое руководящее ядро, направляющее развитие Китая

Коммунистическая партия Китая /КПК/ всегда уделяет повышенное внимание собственному строительству. Партия с ее крепкой дисциплиной является твердым руководящим ядром, направляющим прогрессивное развитие Китая. Об этом заявил в эксклюзивном интервью Синьхуа политолог, директор кыргызского Института мировой политики Шерадил Бактыгулов.

В этом году отмечается 105-летие КПК. Недавно в Пекине состоялось Всекитайское совещание по работе над строительством КПК. По сообщению Russian.News.Cn, на нем было указано, что идеи Си Цзиньпина о партийном строительстве являются коренным руководством для укрепления строительства КПК в новую эпоху. В этих идеях выдвинуты 14 принципов, среди которых - руководство КПК является сущностной особенностью социализма с китайской спецификой; необходимо придерживаться единого централизованного руководства ЦК КПК; продолжать всестороннее устрожение внутрипартийного управления; оставаться верным первоначальной цели, всегда помнить о своей миссии и так далее.

По мнению Шерадила Бактыгулова, идеи Си Цзиньпина о партийном строительстве в полной мере демонстрируют то, что КПК представляет интересы широких слоев народа Китая. "Партия с ее крепкой дисциплиной является твердым руководящим ядром, направляющим прогрессивное развитие Китая", - подчеркнул он, добавив, что эти идеи направлены на дальнейшее укрепление внутрипартийной сплоченности КПК и будут способствовать повышению реальной государственной мощи Китая.

Эксперт считает, что указанные идеи помогают обеспечивать реализацию стратегий развития страны, создавать условия для ее экономического роста, поддерживать тесную связь между властью и народом, а также формировать кадровый резерв для государственного управления.

"Таким образом, партия укрепляется как эффективная организация, способная направлять усилия многонационального народа Китая для достижения общей цели великого возрождения китайской нации", - отметил он.

Согласно идеям Си Цзиньпина о партийном строительстве, необходимо придерживаться того, чтобы сформировать высококвалифицированную кадровую команду, способную взять на себя важную ответственность за национальное возрождение. Это произвело на Шерадила Бактыгулова особо глубокое впечатление.

"Думаю, что это выходит за рамки простой кадровой политики. Высококвалифицированная кадровая команда является важным условием адаптации государства к быстро меняющимся условиям в мире и обеспечения его суверенитета", - заявил политолог, полагая, что эта цель содействует созданию "интеллектуального щита" и "двигателя развития" для страны и нации. А эти кадры станут командой, которая будет оправдывать надежды своего народа.

На взгляд Шерадила Бактыгулова, процесс формирования идей Си Цзиньпина о партийном строительстве еще раз подчеркивает необходимость и важность теоретических инноваций.

"История учит, что устремленность в будущее и неустанный труд приводят к расцвету страны и ее народа. Поэтому КПК всегда находится в поиске путей к устойчивому развитию Китая для его настоящих и будущих поколений", - считает эксперт.

Как отметил политолог, чтобы понять современный Китай, нужно прежде всего понять КПК. Партия определяет основные цели, задачи и принципы стратегий развития Китая в краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Реализация целей и задач партийного строительства в значительной степени связана с результатом осуществления целей и задач стратегий национального развития.

Вместе с тем, по словам Шерадила Бактыгулова, КПК является крупнейшей политической партией в мире. Под ее руководством Китай оказывается авторитетным и влиятельным актором на международной арене. "Можно сказать, что решения, принимаемые КПК, могут оказать глубокое влияние на международный ландшафт", - заявил он.