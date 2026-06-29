Бакыт Бакетаев: "Язык не имеет костей, но способен ломать судьбы"

Настоящая свобода слова начинается не с права говорить всё, что приходит в голову, а с глубокого понимания ответственности за последствия сказанного. Публичные призывы, направленные на возбуждение ненависти, раскол общества или подрыв добрососедских отношений, - это не выражение частного мнения, а прямая угроза общественной безопасности, на которую государство обязано жестко реагировать в рамках закона. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился известный кыргызстанский политолог Бакыт Бакетаев.

Анализируя природу свободы слова, эксперт подчеркивает, что в Кыргызстане она является одной из важнейших демократических ценностей, обеспечивающей свободный обмен мнениями и развитие общества. Однако эта свобода никогда не означала вседозволенности и свободы от ответственности.

"Во все времена слово считалось величайшей силой. Не случайно древние мудрецы говорили: "Язык не имеет костей, но способен ломать судьбы". Действительно, слово может утешить человека, вдохновить народ на созидание, остановить войну, а может посеять ненависть, разрушить доверие и привести к трагическим последствиям. Не все слова одинаковы. Есть те, что призывают к добру и взаимному уважению, но существуют и деструктивные призывы, способные разжечь межнациональную рознь, подтолкнуть людей к насилию, экстремизму, терроризму или массовым беспорядкам. Такие слова перестают быть обычным мнением - они становятся общественно опасными", - напоминает Бакыт Бакетаев.

Особую тревогу у политолога вызывают попытки использования демократических институтов деструктивными силами извне, к числу которых зачастую примыкают и внутренние пользователи социальных сетей.

"К примеру, уйгурские сепаратисты и экстремисты нередко используют свободу слова как инструмент, чтобы разжечь ненависть к нашему великому соседу. К сожалению, наши некоторые блогеры и простые граждане тоже бездумно присоединяются к этой негативной пропаганде. Наши органы национальной безопасности внимательно следят за такими проявлениями на постоянной основе, а в некоторых случаях принимают решительные меры, возбуждают уголовные дела и жестко пресекают пропаганду межнациональной розни. Это оправданный шаг: безопасность государства и стабильность общества превыше всего", - отмечает эксперт.

В эпоху цифровизации, когда благодаря смартфонам практически любой гражданин стал обладателем собственного средства массовой информации, манипуляция общественным мнением вышла на совершенно новый уровень. Бакыт Бакетаев обращает внимание на то, что современные мастера информационных войн научились искусно маскировать свои истинные намерения с помощью скрытых смыслов.

"Великий китайский философ Конфуций говорил: "Если слова теряют свое значение, люди теряют свою свободу". Эти слова актуальны и сегодня, особенно в социальных сетях, где один пост за минуты видят миллионы. Мастера манипуляций прекрасно знают силу языка. Иногда человек прямо ни к чему не призывает, но строит речь так, что слушатель сам приходит к нужному выводу. Это язык намеков, символов и метафор. Недаром существует выражение: "Дыма без огня не бывает". Можно долго расскавать о том, что "дом стоит на краю пропасти", не произнося слов "разрушьте его", но у части аудитории возникнет именно такой посыл. Поэтому при правовой оценке суды и правоохранительные органы абсолютно обоснованно анализируют не отдельные вырванные фразы, а весь комплекс высказывания, его контекст и возможные последствия", - поясняет политолог.

Отдельный акцент в беседе был сделан на вопросах международной политики и сохранения внутреннего согласия в республике. Кыргызстан исторически является многонациональным государством, и удержание этого баланса - важнейшая задача как для власти, так и для гражданского общества.

"Современный человек должен помнить простую истину: прежде чем нажать кнопку "Опубликовать", необходимо подумать, к чему могут привести твои слова. Особо осторожно следует относиться к вопросам межнациональных отношений и международной политики. Наши связи с другими государствами строятся на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Публичные призывы к вражде против целых народов способны нанести колоссальный ущерб не только общественному согласию внутри страны, но и международной репутации Кыргызстана", - сказал Бакыт Бакетаев.

В качестве позитивного примера здоровой культуры взаимоотношений политолог привел недавнюю реакцию кыргызстанцев на успехи ближайших соседей по региону, что доказывает зрелость большей части общества.

"Совсем другой, созидательный пример мы увидели, когда многие кыргызстанцы искренне поддерживали спортивные успехи сборной Узбекистана по футболу. Наши люди искренне радовались победам братского народа, переживали за команду, поздравляли соседей. Подобные проявления уважения укрепляют дружбу между народами и создают атмосферу подлинного доверия. Напротив, когда публичные выступления сознательно направлены на возбуждение ненависти, государство обязано реагировать в рамках закона. Это не борьба с чужим мнением, а защита прав граждан и межнационального согласия", - подчеркивает собеседник редакции.

Подводя итог, политолог проводит емкую аналогию, напоминая, что свобода без внутренней культуры и рамок ответственности неизбежно ведет к катастрофе.

"Свобода слова невозможна без культуры слова. Оно похоже на огонь. Если обращаться с огнем разумно, он согревает дом, освещает путь и приносит пользу. Но стоит потерять осторожность - и тот же самый огонь превращается в пожар, уничтожающий человеческие жизни. Точно так же и слово: оно может объединить общество, а может расколоть его. Как говорил древнегреческий философ Сократ: "Прежде чем говорить, пропусти свои слова через три сита: истины, доброты и пользы". Возможно, именно эта мудрость сегодня нужна нам больше, чем когда-либо. Свобода слова - величайшее достижение, но только тогда, когда рядом со свободой стоит ответственность, слово становится силой созидания, а не разрушения", - резюмирует Бакыт Бакетаев.