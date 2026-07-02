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Форум Технопром-2026": на стыке науки, технологий и бизнеса

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- Светлана Лаптева
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С 26 по 28 августа 2026 года в Новосибирске пройдет XIII Международный форум технологического развития "Технопром-2026". Площадка объединит ученых, предпринимателей, представителей органов власти и экспертного сообщества из России и других стран. Кыргызстанцев, заинтересованных в данном направлении приглашают принять участие.

Главная тема форума в этом году - "Российская наука - основа технологического лидерства".

В программу включены девять ключевых направлений:

  1. роль установок класса "мегасайенс" в реализации национальных проектов технологического лидерства;
  2. интеллектуальные системы и гибридный интеллект;
  3. средства производства и автоматизации: передовые отечественные решения;
  4. медицина будущего и современные медицинские технологии;
  5. биоинженерия и умное земледелие для обеспечения продовольственной безопасности;
  6. экологическое благополучие: биосфера и человек;
  7. новые атомные и энергетические технологии;
  8. новые материалы и химия;
  9. подготовка кадров для реализации национальных проектов технологического лидерства.

В рамках форума также запланирован ряд значимых мероприятий, в том числе запуск Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), проведение Сибирской венчурной ярмарки и другие события, посвященные развитию науки, инноваций и высокотехнологичного бизнеса.

Подробная программа форума и условия участия доступны на официальном сайте организаторов.


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URL: https://www.vb.kg/459753
Теги:
Россия, Кыргызстан
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