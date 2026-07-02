Форум Технопром-2026": на стыке науки, технологий и бизнеса

С 26 по 28 августа 2026 года в Новосибирске пройдет XIII Международный форум технологического развития "Технопром-2026". Площадка объединит ученых, предпринимателей, представителей органов власти и экспертного сообщества из России и других стран. Кыргызстанцев, заинтересованных в данном направлении приглашают принять участие.

Главная тема форума в этом году - "Российская наука - основа технологического лидерства".

В программу включены девять ключевых направлений:

роль установок класса "мегасайенс" в реализации национальных проектов технологического лидерства; интеллектуальные системы и гибридный интеллект; средства производства и автоматизации: передовые отечественные решения; медицина будущего и современные медицинские технологии; биоинженерия и умное земледелие для обеспечения продовольственной безопасности; экологическое благополучие: биосфера и человек; новые атомные и энергетические технологии; новые материалы и химия; подготовка кадров для реализации национальных проектов технологического лидерства.

В рамках форума также запланирован ряд значимых мероприятий, в том числе запуск Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), проведение Сибирской венчурной ярмарки и другие события, посвященные развитию науки, инноваций и высокотехнологичного бизнеса.

Подробная программа форума и условия участия доступны на официальном сайте организаторов.