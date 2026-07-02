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На Иссык-Куле впервые проходит чемпионат ЦА и Северной Азии по шахматам

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- Светлана Лаптева
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С 30 июня по 9 июля в селе Корумду Иссык-Кульской области проходит первый Чемпионат Центральной и Северной Азии по шахматам среди юношей и девушек. Турнир организован под эгидой Азиатской шахматной федерации (ACF) и Международной шахматной федерации (FIDE).

Соревнования проводятся в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 лет. В чемпионате принимают участие более 500 юных шахматистов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России, Туркменистана и Таджикистана.

Среди участников - международные мастера, мастера FIDE, женские мастера FIDE, а также свыше 25 победителей и призеров чемпионатов мира, Азии, Западной и Центральной Азии.

Для Кыргызстана проведение турнира такого уровня стало знаковым событием. Впервые юные шахматисты страны получили возможность выступить на престижном международном чемпионате у себя на родине, повысить международный рейтинг, получить соревновательный опыт и выполнить квалификационные нормы. В категории до 20 лет победители при соблюдении требований регламента смогут претендовать на выполнение нормы международного гроссмейстера.

Кыргызстан представлен самой многочисленной командой - около 200 участников, что, по мнению организаторов, свидетельствует о растущем интересе к шахматам и важности проведения международных соревнований внутри страны.

Торжественная церемония открытия чемпионата состоялась 1 июля, а церемония закрытия и награждения победителей пройдет 8 июля в центре отдыха "Солемар" в селе Корумду.

Организаторы отмечают, что проведение первого чемпионата Центральной и Северной Азии на Иссык-Куле станет важным шагом в развитии детско-юношеских шахмат, укреплении международного спортивного сотрудничества и повышении авторитета Кыргызстана на мировой шахматной арене.


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URL: https://www.vb.kg/459756
Теги:
Иссык-Кульская область, шахматы, Кыргызстан
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