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VB.KG приносит извинения Сергею Тишкову за некорректную публикацию

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- ВБ
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Редакция интернет-издания VB.KG приносит свои искренние извинения бывшему начальнику Отдела по борьбе с наркобизнесом УВД г. Бишкек, полковнику милиции в отставке Сергею Александровичу Тишкову за публикацию материала под заголовком "Вице-спикер ЖК пытается замять дело "оборотней в погонах"?", содержавшего ряд непроверенных суждений, обвинений и некорректных формулировок.

Разъясняем, что данный материал представлял собой исключительно изложение личной позиции и версии событий одной из сторон - Алмамбета Айдаралиева - и был опубликован в ответ на ранее выходившие высказывания Сергея Тишкова в адрес Айдаралиева.

Высказанные в статье утверждения о якобы имевших место неправомерных действиях и фальсификациях отражают субъективное мнение Айдаралиева и не являются установленным судом фактом. В соответствии с принципами журналистской этики и презумпцией невиновности, редакция признает, что не имела права публиковать однозначные выводы до решения компетентных органов.

Данная публикация не имела целью очернить честь, достоинство или деловую репутацию Сергея Александровича Тишкова. Редакция VB.KG приносит извинения за примененные выражения в его адрес и подтверждает свое стремление к объективному и сбалансированному освещению событий.


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URL: https://www.vb.kg/460941
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