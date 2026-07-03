В Таджикистане создадут Центр гуманитарного реагирования ОДКБ

В Таджикистане планируется создать Центр гуманитарного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который позволит оперативнее оказывать помощь при землетрясениях и других чрезвычайных ситуациях. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ.

По его словам, новый центр разместят вблизи сейсмоопасных районов. Его оснастят специальной техникой, спасательным оборудованием, средствами связи и запасами предметов первой необходимости.

"Спасатели работают в режиме цейтнота, где каждая минута имеет значение. Создание такого центра позволит значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации", - отметил Куренков.

В настоящее время страны-участницы согласовывают структуру будущего центра, перечень необходимого оборудования и источники финансирования для его закупки. Рассматривается возможность приобретения техники российского или белорусского производства.

Кроме того, с 13 по 15 октября в Таджикистане пройдут международные учения спасательных подразделений ОДКБ "Скала-2026", в ходе которых будут отрабатываться действия по ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Одновременно состоятся учения "Кобальт-2026" с участием органов управления и подразделений сил специального назначения государств - членов ОДКБ.

По словам Александра Куренкова, подобные мероприятия являются своеобразными "полевыми университетами", где спасатели совершенствуют взаимодействие, обмениваются опытом и отрабатывают совместные действия в условиях крупных чрезвычайных ситуаций.

Для Кыргызстана создание такого центра имеет особое значение. Республика, как и Таджикистан, расположена в зоне высокой сейсмической активности, поэтому оперативное взаимодействие спасательных служб стран ОДКБ может сыграть ключевую роль при ликвидации последствий крупных землетрясений и других природных катастроф.