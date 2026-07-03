Мир во имя будущих поколений: международная инициатива Таджикистана

Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном резолюцию, провозглашающую 2027-2036 годы Международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений, сообщили VB.KG в посольстве этой страны в Кыргызстане.

"Принятие данной резолюции, как пишет в своей статье Назирмад Ализода, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Кыргызской Республике, стало значимым международно-политическим событием, отражающим признание государствами - членами ООН необходимости формирования долгосрочной глобальной повестки, ориентированной на предупреждение конфликтов, укрепление мира и обеспечение устойчивого будущего для последующих поколений. Тем самым международное сообщество подтвердило, что укрепление мира должно рассматриваться не только как реакция на уже возникшие кризисы, но и как стратегическое направление мирового развития.

В последние годы мир всё чаще сталкивается с вооружёнными конфликтами, кризисами доверия, ростом международной напряжённости и размыванием привычных механизмов коллективной безопасности. На этом фоне всё более очевидным становится, что ни экономическая мощь, ни военный потенциал сами по себе не способны гарантировать устойчивый мир. Главным ресурсом XXI века постепенно становится доверие между государствами, народами и обществами.

Именно эту идею отражает новая инициатива Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Провозглашая Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений, государства - члены Организации Объединённых Наций поддержали современное понимание роли дипломатии, ориентированной не только на урегулирование конфликтов, но и на их предупреждение, укрепление культуры мира и ответственности перед будущими поколениями.

Закономерно, что инициатором этой резолюции выступил именно Таджикистан. Это стало логическим продолжением исторического опыта нашей страны, которая, пройдя через тяжёлые испытания гражданской войны, сумела достичь национального примирения, сохранить государственность и создать прочную основу для дальнейшего развития. Народ Таджикистана знает истинную цену миру. Поэтому стремление укреплять культуру мира и диалога на международном уровне является не только важным направлением внешней политики страны, но и естественным продолжением её собственного исторического пути.

Этот опыт не остался исключительно внутренним достоянием страны. Со временем он стал одним из важных ориентиров внешней политики Таджикистана. Именно поэтому наша страна последовательно выдвигает международные инициативы, направленные на решение вопросов глобального значения. Если ранее мировое признание получили инициативы Таджикистана в области воды и климата, то сегодня международную поддержку получила инициатива, посвящённая укреплению мира - фундаментальному условию устойчивого развития.

Особую значимость новой резолюции придаёт одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, заслуживает отдельного внимания.

В её тексте особо приветствуются позитивные изменения в Центральной Азии и усилия Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана по мирному урегулированию пограничных вопросов. Это не случайная формулировка. По сути, Организация Объединённых Наций признала, что именно Центральная Азия сегодня демонстрирует пример того, как вопросы, остававшиеся предметом разногласий более ста лет, могут быть решены исключительно политико-дипломатическими средствами.

Подписание в марте 2025 года Договора о государственной границе между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой стало одним из наиболее значимых событий в современной истории двусторонних отношений. Этот документ завершил многолетний процесс делимитации государственной границы и создал прочную правовую основу для дальнейшего развития сотрудничества, обеспечения безопасности и устойчивого развития приграничных территорий.

Не менее важным стало и то, что достигнутые договорённости не остались исключительно политическим документом. Уже в последующие месяцы были возобновлены работа пунктов пропуска, авиационное сообщение, активизировались торгово-экономические связи, были созданы новые механизмы межправительственного взаимодействия, расширилось сотрудничество в транспортной, энергетической, водохозяйственной и гуманитарной сферах. Главы государств подтвердили намерение вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, преобразовав Межправительственную комиссию в Межправительственный совет под руководством премьер-министров двух стран.

Закономерно, что этот процесс получил широкую поддержку международного сообщества. Организация исламского сотрудничества, СНГ, Европейский союз, Российская Федерация, Китай, Соединённые Штаты Америки, Франция, Великобритания, Объединённые Арабские Эмираты и многие другие государства и международные организации охарактеризовали подписание Договора как историческое достижение, способствующее укреплению мира, доверия и стабильности в Центральной Азии.

За годы дипломатической службы я не раз убеждался, что подписание международного договора - это не итог, а лишь начало большой совместной работы. Достигнутые договорённости приобретают подлинную ценность тогда, когда они последовательно воплощаются в конкретные решения, совместные проекты и практическое сотрудничество. Именно так шаг за шагом укрепляется взаимное доверие, без которого невозможно построить долгосрочные добрососедские отношения.

Сегодня таджикско-кыргызские отношения постепенно наполняются новым практическим содержанием. Расширяются торгово-экономические связи, восстанавливаются транспортные коммуникации, укрепляются гуманитарные контакты, развивается сотрудничество в энергетике, культуре, образовании и туризме. Это свидетельствует о том, что достигнутые договорённости последовательно воплощаются в конкретные результаты, создавая прочную основу для взаимного доверия и долгосрочного добрососедства. Именно способность превращать политические решения в устойчивую практику сотрудничества, на мой взгляд, и составляет подлинную ценность современной дипломатии.

Вместе с тем, современная дипломатия всё в большей степени ориентирована не только на урегулирование конфликтов, но и на создание условий, позволяющих предотвратить их возникновение. Именно такой подход лежит в основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившей 2027–2036 годы Международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений.

Её значение выходит за рамки очередного международного документа. Она исходит из простой, но принципиальной идеи: решения, принимаемые государствами сегодня, во многом определяют, в каком мире будут жить будущие поколения. Поэтому речь идёт не только о новой инициативе Таджикистана, но и о призыве рассматривать укрепление мира как общую ответственность международного сообщества. Это напоминание о том, что главной мерой ответственности любого поколения является не количество выигранных политических споров, а способность оставить после себя больше доверия, чем недоверия, больше сотрудничества, чем противостояния и больше мира, чем конфликтов".

Назирмад Ализода,

Чрезвычайный и Полномочный Посол

Республики Таджикистан в Кыргызской Республике.