Счетная палата КР выявила нарушения при исполнении бюджета Минфина

Счетная палата выявила финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 110,2 млн сомов по итогам аудита исполнения бюджета в системе Министерства финансов Кыргызстана за 2025 год.

По данным ведомства, проверка охватила центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения, службы и учреждения Минфина.

Из 26,8 млн сомов, подлежащих возмещению, в бюджет в ходе аудита и по результатам принятых мер восстановили 10,1 млн сомов.

Наибольший объем нарушений, 80,8 млн сомов, связан с принятием и подтверждением обязательств, а также осуществлением сверхлимитных расходов. Из 5,1 млн сомов, подлежащих возмещению по этой категории, восстановлено 90,8 тыс. сомов.

Кроме того, выявлены нарушения при перечислении средств в соответствующий бюджет на 9,7 млн сомов и необоснованное распределение средств сверх установленных норм на 1,1 млн сомов.

Нарушения требований нормативных правовых актов при ведении бухгалтерского учета составили 11,6 млн сомов. Из подлежащих возмещению 6,97 млн сомов восстановлено 6,88 млн сомов.

При использовании средств на капитальные вложения и строительные работы выявлены нарушения на 2,1 млн сомов, из которых восстановлено 317,2 тыс. сомов.

Нарушения при выдаче и использовании ссуд и кредитов составили 2,8 млн сомов. Эта сумма полностью возмещена в бюджет.

Еще 485,3 тыс. сомов приходится на бюджетные расходы, которые должны были финансироваться из других источников. Нарушения в сфере государственных закупок и прочие нарушения составили 1,55 млн сомов.

По итогам аудита Счетная палата направила центральному аппарату и подразделениям Минфина предписания и рекомендации. Они предусматривают устранение выявленных нарушений, взыскание оставшейся задолженности и усиление финансовой дисциплины.