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Кыргызстанец впервые вышел на подиум Парижской недели моды

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- Светлана Лаптева
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Модель из Кыргызстана Темирхан Зулхаров стал первым представителем страны, принявшим участие в показе в рамках Парижской недели моды. Об этом сообщает Tatler Kazakhstan, включивший его в список шести моделей из Центральной Азии, которые сегодня успешно работают на международной fashion-сцене.

Для Темирхана дебют состоялся на показе бренда Egonlab сезона Spring/Summer 2027. По оценке издания, это стало важной вехой не только в его профессиональной карьере, но и для всей модельной индустрии Кыргызстана.

Зулхаров представляет международное агентство Silence Model. Его выход на подиум Парижской недели моды стал первым подобным достижением для модели из Кыргызстана.

В рейтинг Tatler Kazakhstan также вошли пять моделей из Казахстана:

Как отмечает СМИ, модели из Центральной Азии с каждым сезоном все увереннее закрепляются на мировых подиумах. Если раньше участие представителей региона в Неделях моды было скорее исключением, то сегодня они регулярно появляются в показах ведущих домов моды и сотрудничают с крупнейшими международными брендами.


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URL: https://www.vb.kg/459806
Теги:
мода, Франция, Кыргызстан
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