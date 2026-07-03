Кыргызстанец впервые вышел на подиум Парижской недели моды

Модель из Кыргызстана Темирхан Зулхаров стал первым представителем страны, принявшим участие в показе в рамках Парижской недели моды. Об этом сообщает Tatler Kazakhstan, включивший его в список шести моделей из Центральной Азии, которые сегодня успешно работают на международной fashion-сцене.

Для Темирхана дебют состоялся на показе бренда Egonlab сезона Spring/Summer 2027. По оценке издания, это стало важной вехой не только в его профессиональной карьере, но и для всей модельной индустрии Кыргызстана.

Зулхаров представляет международное агентство Silence Model. Его выход на подиум Парижской недели моды стал первым подобным достижением для модели из Кыргызстана.

В рейтинг Tatler Kazakhstan также вошли пять моделей из Казахстана:

Как отмечает СМИ, модели из Центральной Азии с каждым сезоном все увереннее закрепляются на мировых подиумах. Если раньше участие представителей региона в Неделях моды было скорее исключением, то сегодня они регулярно появляются в показах ведущих домов моды и сотрудничают с крупнейшими международными брендами.