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Минтруда КР разъяснило, кто будет отдыхать 31 августа и 1 сентября

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1 сентября станет выходным днем для работников бюджетных организаций, расположенных в Бишкеке. При этом 31 августа, когда отмечается День независимости Кыргызстана, является нерабочим праздничным днем. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Согласно Трудовому кодексу, привлекать сотрудников к работе 31 августа можно с их письменного согласия и с согласия представительного органа работников организации.

Исключение предусмотрено для работ, которые невозможно приостановить. В их числе непрерывное производство, обслуживание населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Работа 31 августа должна быть компенсирована по соглашению сторон. Работнику могут предоставить другой день отдыха, присоединить его к трудовому отпуску либо выплатить денежную компенсацию в размере не менее двойной оплаты труда.

Кроме того, постановлением Кабинета министров от 10 июля 2026 года № 479 1 сентября объявлено выходным для работников бюджетных организаций Бишкека с сохранением среднего дневного заработка.

Для частных организаций выходной 1 сентября носит рекомендательный характер.


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URL: https://www.vb.kg/460933
Теги:
Минтруда, праздник, Кыргызстан, Отдых, работа
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