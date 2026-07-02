В цифровой фонд Казахстана переведено 4,7 млн геологических документов

Казахстан оцифровал 4,7 млн геологических документов для инвесторов. Об этом сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на заявление президента РК на заседании Совета иностранных инвесторов.

По словам Токаева, в Казахстане внедрена цифровая платформа Smart Cargo для бесшовного взаимодействия в логистике и цифровизации транспортных коридоров.

"В нефтегазовой отрасли создаются цифровые двойники объектов и система прослеживаемости нефти. Искусственный интеллект применяется для прогнозирования неисправностей и оптимизации производства. Для инвесторов запущена Единая платформа недропользования, автоматизирующая 22 госуслуги. В цифровой фонд переведено более 4,7 млн геологических документов. В Астане создается Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам для предоставления данных инвесторам", - подчеркнул глава РК.