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В цифровой фонд Казахстана переведено 4,7 млн геологических документов

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- Азиз Осмонов
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Казахстан оцифровал 4,7 млн геологических документов для инвесторов. Об этом сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на заявление президента РК на заседании Совета иностранных инвесторов.

По словам Токаева, в Казахстане внедрена цифровая платформа Smart Cargo для бесшовного взаимодействия в логистике и цифровизации транспортных коридоров.

"В нефтегазовой отрасли создаются цифровые двойники объектов и система прослеживаемости нефти. Искусственный интеллект применяется для прогнозирования неисправностей и оптимизации производства. Для инвесторов запущена Единая платформа недропользования, автоматизирующая 22 госуслуги. В цифровой фонд переведено более 4,7 млн геологических документов. В Астане создается Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам для предоставления данных инвесторам", - подчеркнул глава РК.


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URL: https://www.vb.kg/459820
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