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В Кыргызстане с 29 августа на отдельных дорогах ограничат движение

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С 29 августа по 6 сентября 2026 года сотрудники милиции Кыргызстана будут нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях на отдельных участках дорог будут временно ограничивать движение транспорта. Некоторые участки будут периодически перекрывать.

В МВД призывают граждан заранее планировать маршруты и по возможности воздержаться от поездок. Водителей также просят соблюдать требования сотрудников милиции, регулирующих дорожное движение.


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URL: https://www.vb.kg/460918
Теги:
Иссык-Кульская область, перекрытие дорог, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан
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