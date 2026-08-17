В Кыргызстане с 29 августа на отдельных дорогах ограничат движение

С 29 августа по 6 сентября 2026 года сотрудники милиции Кыргызстана будут нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях на отдельных участках дорог будут временно ограничивать движение транспорта. Некоторые участки будут периодически перекрывать.

В МВД призывают граждан заранее планировать маршруты и по возможности воздержаться от поездок. Водителей также просят соблюдать требования сотрудников милиции, регулирующих дорожное движение.